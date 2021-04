El comité Navantia Ferrol insta al Gobierno a “tomarse en serio a esta empresa”

El presidente del comité de Navantia Ferrol, Emilio Garcia Juanatey (CCOO), ha acusado al Gobierno de “no tomarse en serio a esta empresa, ya que es una compañía tecnológica, que hacer productos complejos, que tiene una situación complicada con un plan industrial y un nuevo convenio, y que no ayuda para nada estos cambios”, en alusión a la llegada a la compañía naval de un nuevo presidente, Ricardo Domínguez, que sustituirá a Belen Gualda, tras la marcha de esta última para poder presidir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).





Dichas manifestaciones las ha realizado el representante sindical a las puertas de la factoría en la mañana de este martes, 6 de abril, en donde García Juanatey ha recordado que “hace unas semanas ya criticamos que nos cambiaran la dirección del astillero de Ferrol, y ahora, por encima, ya cambian la Presidencia”.





“Lo que le pedimos al Gobierno es un compromiso, pero no es serio tratar a una empresa así, esto no es un sitio en donde tú vas poniendo personal de confianza para que haga lo que tú quieres, ya que aquí lo que hace falta es un proyecto a largo plazo y que al menos dentro de un mismo Gobierno no nos cambien estas cosas”, ha detallado el portavoz social.





PROYECTOS





Emilio García Juanatey ha detallado que aguardan que estos cambios “no afecten a los proyectos” y que al menos se mantengan los plazos. “El corte de chapa de los bloques del fondo de las fragatas F-110 están previsto para febrero del año 2022 y ya ha salido licitado la ingeniería de destalle, que se comenzará junio, y por ello todo transcurre según la programación”.





En otro orden de asuntos, desde el comité de empresa de Navantia Ferrol se ha vuelto a demandar “un buque puente hasta el inicio de las F-110, además de las inversiones para poder construir barcos en el siglo XXI, con la ejecución de un dique cubierto, para poder trabajar en plazos y costos”.





A preguntas de los medios de comunicación, sobre el nombramiento de un nuevo presidente vinculado para Navantia proveniente de Andalucía, el tercero en tres años, y si esto puede suponer un agravio sobre los astilleros de la Bahía de Cádiz, Juanatey ha detallado que “queremos creer que no, evidentemente nosotros queríamos que fuera alguien más vinculado a la producción de Navantia, que conozca mejor los procesos y como trabajamos, pero queremos creer que esto no debería de tener consecuencias” sobre las preferencias a la hora de abordar la situación de los centros de trabajo.