El Comité de Empresa reclama 800 nuevos empleos en Navantia Ferrol para afrontar la carga de trabajo de los próximos años

El presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Carlos Díaz, considera imprescindible reforzar con 800 incorporaciones la plantilla de la factoría para responder al volumen de trabajo que supondrá el programa de fragatas F-110 y el futuro BAC.

Díaz, que participó en los actos de la botadura de la fragata Bonifaz (F-111), destacó el orgullo de los trabajadores por el nivel de calidad alcanzado, pero recordó que el futuro pasa por un plan de empleo que dote de más personal a Navantia Ferrol. “Estamos hablando de 3.000 empleos directos, de los cuales 1.000 o 1.200 son de plantilla y cerca de 2.000 de industria auxiliar. Es evidente que hay una descompensación”, señaló.

El Comité calcula que esas 800 contrataciones deberían cerrarse en un calendario que llegue hasta 2029, coincidiendo con la vigencia del convenio colectivo.

ratificación del convenio de navantia próximamente

El presidente del comité de empresa también abordó en los micrófonos de COPE otros temas, como la botadura de la fragata F-111, recordando que permanecerá meses en dique seco para completar instalaciones interiores y sistemas tecnológicos.

Sobre las movilizaciones del sindicato CIG en la jornada de la botadura para exigir condiciones de trabajo y salariales dignas para los trabajadores de las industrias auxiliares, el Comité de empresa exige que todas las industrias auxiliares deben de cumplir con el convenio provincial; también habló de solicitar facilitar la jubilación anticipada en oficios penosos.

Sobre el convenio colectivo de la compañía pública, recordó que a finales de junio se firmó un preacuerdo y que este deberá ratificarse y votarse en fechas próximas, entre finales de septiembre y principios de octubre.