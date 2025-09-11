Comienzan los trabajos de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes del bulevar de As Pías, en Ferrol
El Ministerio de Transportes, responsable de la obra de urbanización del bulevar, todavía no ha traspasado la titularidad de los terrenos a la Administración local
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
Varias brigadas del servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes, arbolado urbano y espacios deportivos del Concello de Ferrol han iniciado esta semana las labores de limpieza y acondicionamiento en las zonas ajardinadas del bulevar de As Pías. Los trabajos, centrados en cortar y desbrozar, se prolongarán durante los próximos días.
El Ayuntamiento acomete estas tareas a pesar de que el Ministerio de Transportes, responsable de la obra de urbanización del bulevar, todavía no ha traspasado oficialmente la titularidad de los terrenos a la Administración local.
Tras las reiteradas solicitudes del Gobierno municipal, la pasada semana se alcanzó un acuerdo que permite al Concello llevar a cabo estas labores de mantenimiento mientras no se formaliza la cesión definitiva.
Escucha en directo
COPE FERROL
“Hoy se ha suspendido el pleno del Congreso para que los diputados catalanes puedan ir a la diada nacional, privilegio que no tienen los asturianos ni nadie”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h