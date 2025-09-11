COPE
Comienzan los trabajos de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes del bulevar de As Pías, en Ferrol

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

Varias brigadas del servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes, arbolado urbano y espacios deportivos del Concello de Ferrol han iniciado esta semana las labores de limpieza y acondicionamiento en las zonas ajardinadas del bulevar de As Pías. Los trabajos, centrados en cortar y desbrozar, se prolongarán durante los próximos días. 

El Ayuntamiento acomete estas tareas a pesar de que el Ministerio de Transportes, responsable de la obra de urbanización del bulevar, todavía no ha traspasado oficialmente la titularidad de los terrenos a la Administración local.

Tras las reiteradas solicitudes del Gobierno municipal, la pasada semana se alcanzó un acuerdo que permite al Concello llevar a cabo estas labores de mantenimiento mientras no se formaliza la cesión definitiva.

