La CIG se moviliza en As Pontes para reclamar “una transición justa”

Varias calles y avenidas de As Pontes de García Rodríguez acogieron en el mediodía de este domingo una movilización convocada por el sindicato CIG para reclamar “una transición justa”, asegurando que lo que está ocurriendo en esta localidad y en su entorno es “una “reconversión industrial y que todos los anuncios de los gobiernos son “propaganda”.

Así lo ha detallado el secretario xeral de esta organización, Paulo Carril, en una marcha que partió a las 12,00 horas de la praza do Carmen y que ha logrado congregar a unas 200 personas y que ha trascurrido bajo la lluvia y un intenso frío. En la movilización se han coreado consignas como “para nosotros los despidos, para Endesa los beneficios”, “es demolición, no transición”, “queremos trabajar, y no emigrar” o “As Pontes en lucha, por un futuro digno”.

Según Carril con esta manifestación “salimos a reivindicar futuro industrial y empleo en As Pontes”, ya que a su entender “la transición justa en no existe, seguimos sufriendo las consecuencias de una auténtica reconversión industrial pura y dura”, puesto que “Endesa, con todo apoyo de los gobiernos, está empezando el desmantelamiento, dejando atrás despidos, al tiempo que está actuando impunemente, sin asumir ningún tipo de responsabilidad social y territorial, además de continuar haciendo caja”.

ADMINISTRACIONES

El máximo responsable de la CIG ha detallado que “los gobiernos siguen sin tener un plan industrial con el que hacer frente a esta situación, ya que ya son muchos los meses vividos desde que se anunció el cierre de la central térmica”, en diciembre de 2019.

Así, ha recodado que Endesa tiene desde agosto de 2023 autorización para el cierre y que “todos los anuncios que se hacen por los gobiernos son propaganda”, en alusión a nuevos proyectos industriales, ya que “todos están en tramitación y ninguno es realidad”, y que “la llamada transición justa no existe”.

Por otro lado, ha detallado que “el concurso de evacuación de los 1.400 megavatios de la central seguimos sin él”, y por lo tanto “perdemos una oportunidad que en otros territorios de Estado se está convirtiendo en auténtico revulsivo para la creación de empleo e industrialización”.

Es por ello, que desde la CIG ha detallado que “estamos llamando a exigir esas soluciones urgentes y reclamando la recuperación del tejido económico e industrial de As Pontes a través de un plan de reindustrialización, como hubo en su momento cuando fue el cierre de la mina”.

Por otra parte, el responsable de CIG en As Pontes, Hixinio Adega, ha detallado que en esta localidad “ya estamos hartos de promesas, no hay suelo industrial y a día de hoy, después de 17 años, no sabemos nada del prometido Parque Tecnológico de A Vilavella, y tampoco de los 1.500 empleos comprometidos” y que “ni siquiera tenemos el Concurso sobre la evacuación de los 1.400 MW que tenía la central térmica”, mientras que “Endesa cierra y a diferencia de lo que pasó con el cierre de la mina, no hace ninguna inversión, ni central de hidrógeno, ni de biomasa, ni nada de nada”, lo que ha dicho que se traduce en “pérdida de población, sobre todo de jóvenes, caída del valor patrimonial de las propiedades, envejecimiento de la población y pérdida alarmante en la afiliación a la Seguridad Social”.

Por último, Zeltia Gato, delegada de CIG en Endesa, ha leído el manifiesto final, en el que ha detallado que ante el cierre de la central térmica “compañeros de la empresa tuvieron que emigrar a otros destinos en Endesa, y como en el caso de las empresas auxiliares la gran mayoría de los trabajadores fueron obligadas a buscarse la vida en otras instalaciones de otras localidades”, recordando que “hace ya algún tiempo que Endesa viene anunciando que se va a deshacer del negocio del gas antes del 2040”, una situación que afectará por ello a As Pontes, en donde tiene una de sus plantas.

“Los precedentes de lo que pasó con la central térmica no son nada buenos y es sorprendente que este anuncio de Endesa no sea de preocupación para los responsables políticos y parece que prefieren vivir al día y seguir con promesas”, ha sentenciado.