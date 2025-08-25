Chimo Bayo y la fiesta de los 90 ponen el broche de oro a las fiestas de Caranza

El barrio de Caranza se prepara para la última gran noche de sus fiestas de verano, que han mantenido a la comunidad en un ambiente festivo desde el pasado viernes. El evento culminará este lunes con una comida popular, un festival de música de los 80 y 90 y, como colofón, la actuación de la leyenda de la música electrónica, Chimo Bayo, quien ofrecerá un show en directo junto a DJ Hormi.

En una entrevista en COPE Ferrol, Samuel Díaz, presidente de la comisión de fiestas de Caranza, se mostró entusiasmado con la llegada del artista valenciano, a quien calificó como "un ser mágico". El esfuerzo de la comisión y los vecinos ha permitido reunir los fondos necesarios para traer a Chimo Bayo y otros artistas, en lo que Díaz espera que se convierta en "un referente a nivel Galicia".

Un concierto para la nostalgia y el recuerdo

El plato fuerte de la noche será el festival de música, que comenzará a las 16:30 h con las actuaciones de grupos locales y gallegos, como Malditos Pendejos, Los Alcántara, Nuevo Plan, Pipo o dos Centolos y La Promesa. La música continuará hasta la noche, cuando el escenario reciba a Chimo Bayo.

El artista, que se conectó en directo con COPE Ferrol, expresó su alegría por estar en Ferrol y alabó el entorno de la Ría. Chimo Bayo confesó que su canción más emblemática, "Así me gusta a mí", es su "hija" favorita y una de las más versionadas de España. Atribuye el éxito de la canción a su estructura de pop que, según él, la hace inolvidable en la memoria colectiva.

Al ser consultado sobre las diferencias en la producción musical, el DJ reconoció que la tecnología ha cambiado mucho la industria. "Cuando hicimos el primer disco, lo hicimos con un Atari... La tecnología avanza muchísimo", afirmó, aunque también destacó que la esencia de su música siempre fue hacer bailar y disfrutar al público.

Además de la música, el último día de fiestas en Caranza comenzará con una comida con pulpeiro a las 14:00 h, y para mañana, martes 26, quedará la celebración del Día del Niño.

Samuel Díaz agradeció el apoyo de los vecinos y destacó el espectacular tiempo que acompañó las fiestas, pese a las previsiones de lluvia. "Este hombre es mágico", bromeó, refiriéndose a Chimo Bayo, y animó a todos a disfrutar de la jornada.