La chimenea de As Pontes avanza firme para ser Bien de Interés Cultural

Dos nuevos informes técnicos respaldan la protección de la icónica estructura y allanan el camino para su declaración como BIC impulsada por una plataforma ciudadana

La bandera pirata colocada en lo alto de la chimenea de la central de As Pontes
Xosé Coello es miembro de la Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

2 min lectura5:55 min escucha

La declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la chimenea de la antigua central térmica de As Pontes se encuentra un paso más cerca. El proceso, impulsado por la Plataforma en Defensa del Patrimonio Industrial de As Pontes, ha recibido dos nuevos informes favorables que son necesarios para avanzar en el expediente.

Mayoría suficiente para la declaración

Patrimonio solicitó informes a tres entidades, de las cuales la Escuela de Ingenieros Industriales de Ferrol y la Escuela de Arquitectos de A Coruña ya se han pronunciado a favor. Según explica José, integrante de la plataforma, esta mayoría es decisiva: "Dos son suficientes". Consideran que, con estos respaldos, la administración "no tiene más remedio" que actuar con celeridad y oficializar la protección.

La movilización social como clave

Este hito llega tras más de un año de trabajo, en el que la movilización social "fue fundamental". José recuerda que los inicios fueron "bastante difíciles", ya que encontraron oposición incluso en instituciones como el Concello de As Pontes. La plataforma tuvo que impulsar la recogida de firmas y solicitar informes a organismos defensores del patrimonio a nivel gallego y español para dar a conocer el problema.

Un icono industrial y social

La chimenea no es solo un elemento industrial, sino un símbolo identitario para la comarca. "Para la mayoría de la gente de As Pontes, la chimenea es un valor paisajístico, histórico y representativo", afirma José. Es lo primero que se divisa al llegar al municipio y ostenta el récord de ser la más grande del mundo en volumen, además de la segunda más alta de Europa. Cuenta con valores técnicos como un ascensor interior y cuatro conductos, a diferencia del único conducto habitual.

Desde la plataforma reivindican la creciente importancia del legado industrial. "El patrimonio industrial también es historia, también es algo que hicimos", subraya José. En este sentido, la chimenea representa "el trabajo de una época" y es escenario de hitos como la protesta de dos trabajadores que subieron a ella, un momento grabado en la memoria colectiva de la villa.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

