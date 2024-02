Chelo Loureiro recibe el calor de Ferrol y de la corporación municipal tras ganar su cuarto Goya

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado por miembros de la corporación, recibió a la productora y directora cinematográfica Chelo Loureiro, que viene de recoger su cuarto Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en este caso por el cortometraje To bird or not to bird.

El regidor exaltó el trabajo de la ferrolana, que “forma parte de las personas que en el presenta contribuyen a hacer esta ciudad más grande” y puso de manifiesto su cesión al Ayuntamiento del Goya a la mejor película de animación en 2022 por Valentina. “Además de saludar y felicitar a Chelo Loureiro, quiero agradecer la cesión de este galardón, que será mostrado a los escolares de la ciudad”, afirmó Rey Varela.

Chelo Loureiro es un referente en Ferrol desde hace décadas, tanto en el ámbito cultural como en el de la comunicación, y su fructífera y dilatada experiencia como productora ejecutiva y directora la llevó a trabajar en series para televisión, cortas, documentales y largometrajes, que le reportaron más de 300 galardones en diversos festivales del ámbito.

El alcalde aprovechó la ocasión para desear que esta buena sintonía entre la Administración local y la cineasta se materialice en trabajos conjuntos, “aprovechando su ferrolanismo”, expresó Rey Varela, y le deseó muchos más éxitos y recordándole que “Ferrol siempre será tu casa”.

ORGULLO FERROLANO

Por su parte, Chelo Loureiro expresó que, para ella, el verdadero Goya “es finalizar la mejor película posible y, para eso, me rodeo de muy buenos artistas”. “Cuando se nace artista, el arte es una expresión necesaria, para ellos y para los que no tienen ese talento porque también disfrutan con ella”, añadió.

Loureiro asegura estar viviendo una etapa “muy bonita” tras diez años de trabajo en To bird or not to bird, ya que, además de obtener el reconocimiento de los profesionales del audiovisual, está sintiendo también el reconocimiento por parte de la gente, que le traslada que se siente orgullosa de la ciudad. “Eso para mí es enorme”, valora, porque Ferrol “es hermosa, tiene muchísimo por hacer y deberíamos sentirnos muy orgullosos. No hay más que viajar para comparar y decir que suerte tenemos de vivir dónde vivimos”.

La productora concluyó su intervención mostrando su agradecimiento por la recepción.