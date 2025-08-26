A Capela celebra la 35ª edición de la Festa do Requeixo, un dulce tradicional con sabor a artesanía

El municipio de A Capela se viste de gala este domingo, 31 de agosto, para acoger la 35ª edición de la Festa do Requeixo. Organizada por la Cooperativa Campo Capela y el Ayuntamiento de A Capela, con la colaboración de la Diputación de A Coruña, la fiesta promete ser una gran celebración de la tradición y el sabor de este postre emblemático.

Vanessa Seco, administrativa de la cooperativa, confirmó que los últimos preparativos ya están en marcha para recibir a todos los visitantes en el núcleo de As Neves. La jornada comenzará a las 11:00 horas, aunque la venta y degustación de requeixo, el corazón de la fiesta, empezará a partir de las 12:00 horas.

Sabor tradicional y actividades para toda la familia

El requeixo de A Capela se distingue por su elaboración artesanal, un proceso que, según Seco, se mantiene desde los orígenes. "Nos lleva tres días para fabricar este producto. Hacemos todo el proceso totalmente a mano", explicó. La materia prima, la leche, es de "proximidad, muy fresca y muy diferenciada", con un alto contenido en grasa que garantiza la calidad del producto final. Las tarrinas se servirán con miel o azúcar, ofreciendo dos opciones para todos los gustos. El precio, que incluye la tarrina, la cuchara y la servilleta, será de 2,80 euros.

Además de las degustaciones, los asistentes podrán disfrutar de un completo programa de actos, con una exposición de artesanos, con stands de alimentación y otros productos artesanales, como cerámica y bordados.

También el El Mago Antón ofrecerá varios espectáculos desde su camión a lo largo del día. También se impartirá un taller infantil para enseñar a los más pequeños a elaborar postres con requeixo, así como un taller de decoupage para crear llaveros.

El pregón, uno de los momentos más esperados, será a las 13:15 horas, a cargo de Xan Rodríguez Silva, de la Sociedad Galega de Historia Natural (SGHN).

A partir de las 14:00 horas , el grupo Böj ofrecerá un concierto que promete animar la jornada. Por la tarde, la música continuará con la actuación de las Cantaberneiros .

Un sector con desafíos de futuro

La fiesta también servirá para dar a conocer otros productos de la cooperativa, como sus quesos con distinciones internacionales. Sin embargo, Vanessa Seco no ocultó la preocupación por el descenso en el número de productores. "Hay un problema importante porque de seguir esa trayectoria, dentro de unos años van a quedar muy pocas ganaderías en A Capela", alertó, señalando que la falta de relevo generacional es el principal problema.

A pesar de las dificultades, la cooperativa Campo Capela sigue siendo un pilar fundamental para la economía local. El evento es una oportunidad para que el público apoye al sector primario y a la tradición artesanal. "Animamos a todos a que acudan. Va a ser una jornada muy interesante, muy variada para todos los públicos", concluyó Vanessa Seco.