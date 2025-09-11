Cabanas anuncia obras de mejora en el polígono de Vilar do Colo
La actuación supondrá una importante mejora en la seguridad vial de la zona
Ferrol
1 min lectura
Cabanas anuncia el comienzo, en los próximos días, de las obras de mejora y conservación en el polígono empresarial de Vilar do Colo, con un presupuesto total de 44.574,23€.
La actuación contempla el aglomerado de dos tramos del parque, el repintado completo de las líneas de la carretera y pasos peatonales, así como la reposición de la señales verticales (cedas, stops, etc…) en mal estado o deteriorados. La duración estimada es inferior a un mes de ejecución.
Esta obra es financiada al 80% de su coste por una subvención de la Xunta de Galicia solicitada por el Concello de Cabanas, el cual asume el 20% restante del importe de la obra.
El alcalde, Fernando Couce, señaló la importante mejora en seguridad vial que esta actuación representa, y remarcó el compromiso del Concello en mantener y avanzar en las infraestructuras municipales que permitan seguir mejorando el tejido empresarial.
