Cabanas anuncia obras de mejora en el polígono de Vilar do Colo

Imagen de una de las calles del polígono Vilar do Colo, en Cabanas

Cabanas anuncia el comienzo, en los próximos días, de las obras de mejora y conservación en el polígono empresarial de Vilar do Colo, con un presupuesto total de 44.574,23€.

La actuación contempla el aglomerado de dos tramos del parque, el repintado completo de las líneas de la carretera y pasos peatonales, así como la reposición de la señales verticales (cedas, stops, etc…) en mal estado o deteriorados. La duración estimada es inferior a un mes de ejecución.

Esta obra es financiada al 80% de su coste por una subvención de la Xunta de Galicia solicitada por el Concello de Cabanas, el cual asume el 20% restante del importe de la obra.

El alcalde, Fernando Couce, señaló la importante mejora en seguridad vial que esta actuación representa, y remarcó el compromiso del Concello en mantener y avanzar en las infraestructuras municipales que permitan seguir mejorando el tejido empresarial.