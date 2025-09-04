Buscas trabajo en Ferrol: descubre si encajas en las 66 nuevas vacantes de Navantia

El astillero de Navantia Ferrol ha abierto un nuevo proceso de selección con 66 vacantes para reforzar su plantilla en un momento clave, marcado por la construcción de las fragatas F-110 para la Armada española y la firma de un buque de aprovisionamiento en combate.

La oferta incluye oportunidades para perfiles universitarios, titulados en FP y operarios con experiencia, con contratos indefinidos desde el primer día.

“Buscamos ingenieros navales, industriales, mecánicos o de telecomunicaciones, pero también perfiles de ADE o Economía”, explicó en COPE Ferrol Paloma Marengo, técnica de selección de Navantia. En cuanto a la formación profesional, las titulaciones más demandadas son de informática, fabricación mecánica, administración o electricidad, entre otras.

El plazo para inscribirse está abierto hasta el 16 de septiembre a mediodía a través del portal empleo.navantia.es. Para participar es obligatorio subir el currículum actualizado, la vida laboral, DNI, titulación y contratos o cursos relacionados con la vacante.

Navantia valora tanto la experiencia y formación técnica como las cualidades personales: compromiso, capacidad de trabajo en equipo y ganas de aprender. “Es una oportunidad para crecer en una empresa líder en el sector”, subrayó Marengo.

Desde 2019, más de 700 personas se han incorporado al astillero ferrolano. Solo en 2024 entraron más de 250 nuevos trabajadores, y en lo que va de 2025 ya se han sumado cerca de 100.

Con estas nuevas vacantes, Navantia refuerza su papel como motor económico e industrial en la provincia, donde genera más del 22% del empleo industrial.