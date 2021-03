El borrado de la Ordenanza de tráfico de Ferrol reserva 26 plazas para embarazadas y madres con hijos menores

El borrador de la nueva Ordenanza de tráfico del Ayuntamiento de Ferrol recoge la reserva de hasta 26 plazas en varios barrios de la ciudad para ser utilizadas por mujeres embarazadas y madres cuyos hijos no excedan los doce meses, en donde además se crea aparcamientos para residentes en el barrio de A Magdalena y el estacionamiento en superficie en todo el municipios, que estará también regulado en cuanto a tiempos en zonas azul y naranja, express, no tendrá coste alguno para los usuarios, lo que permite a Ferrol seguir siendo de las pocas ciudades de todo el Estado que no cobra a los automovilistas por aparcar en espacio público.

Dicho proyecto ha sido presentado en la mañana de este miércoles, 3 de marzo, a los grupos en la oposición en comisión por el concejal de Seguridad y Tráfico, Germán Costoya (PSOE), que ha reseñado que “de aprobarse, será la primera Ordenanza de tráfico de Ferrol, ya que por increíble que parezca la ciudad no cuenta con este reglamento”.

ARTÍCULOS Y ANEXOS

El documento, en el que se ha implicado especialmente el jefe de la Policía Local de Ferrol, José Antonio Chao, “cuenta con 111 artículos y diez anexos”, según ha detallado Costoya y ha sido publicado en la web municipal para que “la ciudadanía lo puede consultar y formular aportaciones hasta el 6 de abril, a través del Registro o enviando un correo electrónico”, destacado el edil socialista que “la voluntad del gobierno es aprobar la ordenanza con el mayor consenso posible, tanto de los vecinos como de los grupos municipales”.

José Antonio Chao y Germán Costoya durante la presentación del borrador de la ordenanza - FOTO: Concello

En cuanto a las plazas para residentes está previsto habilitar “cerca de 500 lugares de estacionamiento, zona verde, en el barrio de A Magdalena, que contarán con la correspondiente tarjeta de identificación”, mientras que habrá “más de 400 plazas de zona azul, gratuitas, en las que se podrá estacionar durante un máximo de 90 minutos”.

Foto de archivo de una madre atendiendo a su bebé en el el vehículo

Por otra parte, está también contemplado en uno de los anexos la creación de “alrededor de 120 plazas de aparcamiento express, en las que también gratuitamente se podrá aparcar durante media hora”, estando señalizadas con pintura naranja, y se regulará “el estacionamiento para carga y descarga, con 150 plazas”.

EL PEATÓN PASA A SER PRIORITARIO

German Costoya también ha reseñado que “este documento pretende ser un instrumento normativo para el tráfico rodado, pero teniendo siempre como prioridad proteger a los usuarios más débiles de nuestra ciudad, es decir, a los peones”, y que esa protección será especialmente importante en el barrio de A Magdalena.

Según el edil socialista las intenciones del gobierno que preside Ángel Mato son una vez recibidas las aportaciones de los ciudadanos y grupos, y tras su estudio e inclusión si es necesario, elaborar el documento definitivo y poder llevarlo a pleno durante el verano para “sacarlo adelante con el mayor acuerdo posible”.