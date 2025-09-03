El BNG de Narón denuncia recortes de 17 millones en el Servicio de Ayuda en el Hogar

El BNG de Narón ha registrado una moción municipal para exigir un cambio de rumbo en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), que, según denuncian, sufre un recorte presupuestario de la Xunta de Galicia que pone en riesgo la atención a personas mayores y dependientes.

La formación nacionalista advierte de que el SAF está al borde del colapso por la falta de financiación autonómica, un problema que afecta tanto a las personas usuarias como a las trabajadoras del servicio. Según el BNG, los recortes aplicados en los últimos meses ascienden a 17 millones de euros y se están sustituyendo prestaciones esenciales por ayudas precarias que no garantizan una atención digna.

En Galicia, más de 2.000 personas esperan por la valoración de la dependencia una media de 361 días, el doble de lo que marca la Ley de Dependencia, lo que sitúa a la comunidad como la cuarta con mayor retraso en el acceso a estas prestaciones.

En el caso de Narón, la situación se traduce en cuadrantes de 11 horas y un servicio saturado, sin mejoras ni para los usuarios ni para la plantilla pese a las reuniones mantenidas en los últimos meses. El BNG acusa a la empresa concesionaria de priorizar el beneficio económico frente a la calidad del servicio y defiende que la atención a la dependencia debe ser de gestión totalmente pública.