El BNG demandará en el Parlamento la mejora de la asistencia sanitaria en Ferrolterra, Eume y Ortegal

El diputado del BNG en el Parlamento de Galicia, Ramón Fernández, ha demandado “la mejora de la asistencia sanitaria” en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, con “un refuerzo del personal, la ampliación de algunos centros de salud y además reducir las listas de espera”.

Dichas manifestaciones las ha realizado Fernández ante ambulatorio Fontenla Maristany de Ferrol, el más grande de la ciudad y que está emplazado en la plaza de España.

Así, el representante del BNG ha detallado que en el caso de este centro de atención primaria “hay problemas de espacio para poder ubicar a los médicos en el turno de mañana y que motiva que por ello algunos profesionales pidan destino en otro sitios”, algo que ha extrapolado a otros consultorios con problemas, situados en Cabanas, Monfero, Pontedeume o incluso Mugardos y que se han convertido “en un clamor social ante las deficiencias sanitarias que nada tienen que ver con la pandemia, ya que esto se arrastra de doce años de Gobierno por parte del señor Feijóo”.

PERJUICIOS A LOS ENFERMOS

Ramón Fernández también ha detallado que esta situación “está provocando perjuicios graves a las personas enfermas, debido a las demoras que incluso pueden tener graves consecuencias, como en la lectura de pruebas diagnósticas”, reclamando por ello “un plan de choque específico para la comarca de Ferrol, por ser esta zona un territorio en el que desde hace años existe un déficit estructural de camas”, poniendo como ejemplo lo que ocurre en la zona de Urgencias del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, “en donde los pacientes pasan más de 24 horas en esta zona a la espera de poder ser ingresado, por no disponer de camas”.

Desde el BNG también han alertado sobre “el no funcionamiento de las derivaciones sanitarias, ya que en muchas ocasiones al no contar con estas especialidades, se decide llevar a un paciente a otra área sanitaria, pero muchas veces también tiene problemas de capacidad”.

Por último, Ramón Fernández ha invitado a la ciudadanía a que haga públicos “y que denuncien en donde hay que hacerlo estas situaciones, para tratar de preservar la sanidad pública, porque está sufriendo ataques graves”, incidiendo en que “si no hay médicos, como a veces se asegurá, será porque no se hizo una política para que los tengamos, tal y como hacen en otros países, que los traen de fuera”.

UN CASO PARTICULAR

Acompañando al diputado del BNG, además de la responsable comarcal, Mercedes Tobio, ha estado una vecina de Ferrol, Rocío, que ha contado su caso particular. Así ha detallado que “mi padre hará el próximo miércoles cuatro meses hospitalizado, por una pancreatitis bastante complicada, con un diagnóstico cada vez menos favorable, se complicó todo y llegó un momento en el que los profesionales de Ferrol decidieron su traslado, porque las pruebas necesarias solo se pueden realizar en Santiago”. Ha incidido que el problema radica en que “llevamos ya 16 días esperando por este traslado para poder ser tratado, pero este no se produce”. Esta vecina de Ferrol asegura que el motivó que le dan a su familia para no ser trasladado a la capital de Galicia es “por presión hospitalaria, ya que tienen solo 35 camas para la esencialidad de Digestivo, 58 pacientes ingresados y que están saturados”, ha detallado.