Del aula al laboratorio: dos estudiantes de máster investigan en el Campus Industrial de Ferrol

El talento joven se abre camino en el Campus Industrial de Ferrol.

Irene Rodríguez Ríos, alumna del Máster en Ingeniería en Diseño Industrial, y Arlene Dámela Figueredo, estudiante del Máster en Eficiencia Energética y Sostenibilidad, han obtenido las dos becas de verano ofertadas por la Universidade da Coruña para el curso 2024-2025.

La iniciativa les permite realizar 200 horas de prácticas de investigación entre julio y septiembre, además de contar con una ayuda económica mensual. Cada una desarrolla su labor en un ámbito diferente, pero con un mismo objetivo: avanzar en innovación desde Ferrol.

inteligencia artificial aplicada al diseño industrial

Rodríguez, de 23 años y natural de Pontevedra, trabaja junto a la Escuela Universitaria de Diseño Industrial en un proyecto que analiza la evolución de las técnicas de representación visual, desde el dibujo a mano hasta la aplicación de la inteligencia artificial. Su investigación busca determinar cómo estas nuevas herramientas influyen en la creatividad y en la formación de futuros diseñadores e ingenieros.

hidrógeno verde a partir de energías renovables

Por su parte, Dámela, procedente de Cuba, colabora con el Grupo Investigativo Mares de la UDC en el estudio de la producción sostenible de hidrógeno verde a partir de energías renovables como la solar y la eólica marina. Su trabajo se centra en el análisis del ciclo de vida y en la exploración de materiales reciclados para mejorar la eficiencia ambiental de esta cadena de producción.

Ambas estudiantes coinciden en que la beca supone un impulso para sus trayectorias. Mientras Irene se plantea combinar investigación y trabajo en empresa, Arlene apuesta por continuar con el doctorado y orientar su futuro al campo académico.

Con proyectos punteros y vocación internacional, el Campus Industrial de Ferrol se consolida como un espacio de referencia para la investigación y la formación en áreas estratégicas como el diseño industrial y las energías renovables.