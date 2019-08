La Asociación de Campings do Noroeste exige más medidas para controlar las caravanas

En respuesta a la Asociación Española de la Industria y Comercio de autocaravanas que reclamaba al gobierno más áreas de autocaravanas, desde la Asociación de Campings do Noroeste han querido resaltar que en la zona noroeste (en concreto en la costa ártabra) no se necesitan más áreas de servicio, pues “campan y acampan a sus anchas en todo el territorio, sin que ningún tipo de autoridad o Ley se lo impida”. “Estacionan en los mejores sitios en las playas, aparcan a pocos metros de los campings, copan los mejores aparcamientos, invaden zonas protegidas y nada ni nadie se lo prohíbe”, advierten desde la Asociación de Campings do Noroeste.

La propia asociación recrimina la falta de respeto de todos aquellos propietarios de las caravanas, donde una extensa mayoría dejan restos tirados en las zonas que habitan de forma ocasional. También acusan a los gobiernos oficiales de permitir la proliferación de este tipo de turismo, y sin embargo cada vez más aumentar las diferentes medidas legales que tanto perjudican a los diversos campings de la zona.

“Es vergonzoso ver 15 o 20 autocaravanas pernoctando a pocos metros de un camping sin que las autoridades hagan nada por evitarlo, por lo que queremos leyes que regulen los acampamientos ilegales”, exigen desde la Asociación de Campings do Noroeste. La entidad asgura esta falta de acción por parte de los diferentes Ayuntamientos está escudada en excusas como la ausencia de personal, de normativas municipales, o que los terrenos donde se encuentran dichas caravanas corresponden a particulares.