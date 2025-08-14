As Pontes suma un nuevo mural a su museo al aire libre "enPezas" en homenaje a las fiestas del Carmen

El proyecto de arte urbano "As Pontes enPezas" continúa su expansión, incorporando un nuevo mural a su colección. La intervención, que arrancó ese miércoles, 13 de agosto, en la praza do Carme, es obra del artista gallego Delio Rodríguez Ces y está inspirada en las fiestas patronales del municipio, una celebración con casi 300 años de historia.

La temática del mural conmemora el 16 de julio de 1741, la fecha en la que As Pontes celebró por primera vez sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen. El municipio se distingue por ser el único del interior de Galicia que rinde culto a esta santa, tradicionalmente asociada a la tradición marinera. El trabajo de Rodríguez Ces busca capturar la esencia de estas celebraciones, integrando elementos visuales de la identidad local, la cultura popular y la gastronomía para crear un punto de encuentro entre el pasado, el presente y el futuro de la villa.

La concejala de Cultura, Lorena Tenreiro, destacó la importancia de este proyecto: "Con esta nueva intervención queremos volver a poner en valor el arte urbano como motor de transformación social y cultural. 'As Pontes enPezas' es más que murales: es una manera de recuperar espacios, de contar nuestra historia y de fortalecer el orgullo de pertenencia". Tenreiro añadió que este homenaje a las fiestas patronales es también "un reconocimiento a lo que somos como pueblo".

El artista, natural de Vigo y con una amplia trayectoria y reconocimientos, como el Premio de Intervención Mural de la Universidad de Vigo en 2011, ya cuenta con obras destacadas en el municipio, como el mural dedicado a la leyenda del río Eume.

La nueva obra, que se ejecutará en los próximos seis días si el tiempo lo permite, se ubica en la medianera del grupo de viviendas de Calvo Sotelo, con la colaboración de sus residentes. El mural convivirá con el icónico mural del bandolero Toribio, enriqueciendo este emblemático enclave.

DESDE 2017

Iniciado en 2017, el proyecto "As Pontes enPezas" nació con la vocación de regenerar espacios degradados y acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía. Hasta la fecha, ha transformado diversos rincones del municipio en auténticas galerías al aire libre con más de 40 intervenciones artísticas.

La concejala de Cultura adelantó que el proyecto continuará en 2026, con la búsqueda de nuevos espacios urbanos para "poner en valor lugares históricos de la villa y convertirlos en una seña de identidad artística de As Pontes". Con esta nueva incorporación, el Concello refuerza su compromiso con el arte urbano como herramienta para embellecer los espacios públicos y mantener la villa como un museo abierto, accesible tanto para los vecinos como para los visitantes.