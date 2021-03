Ángel Mato exige la rectificación del portavoz del grupo municipal del PP de Pontevedra

El alcalde, Ángel Mato, criticó este jueves lo que considera “un ataque gratuito a Ferrol” por parte del portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Pontevedra, Rafael Domínguez. Dentro de la polémica por la posible marcha de Ence de la ría pontevedresa, durante una rueda de prensa Domínguez “se valió del desprecio a nuestra ciudad como un arma para un debate que nada tiene que ver con Ferrol”, dijo el regidor.

Las palabras del portavoz popular fueron las siguientes: “Pontevedra va camino de convertirse en el nuevo Ferrol”.

Para el alcalde ferrolano hace falta “una inmediata rectificación por parte de Rafael Domínguez y una reprobación por parte del PPdeG”. Por eso, invitó a Alberto Núñez Feijoo, como máximo responsable del partido “y también como presidente de la Xunta”, a censurar un comentario “ofensivo y totalmente fuera de lugar”.

Del mismo modo, demandó que el secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado, se pronuncie, “más aún teniendo en cuenta su condición de ferrolano”. “Estoy convencidode que el portavoz popular en el Ayuntamiento de Ferrol no comparte ni por asomo el menosprecio que hizo su compañero”, afirmó Mato.

También criticó que, “en cuanto al problema que padecen nuestras comarcas, no se puede venir a Ferrol de fin de semana a echar balones fuera, como si la Xunta de Galicia no tuviese ninguna competencia en materia industrial y como si el Partido Popular nunca haya gobernado en Ferrol, Santiago y Madrid con tres mayorías absolutas, con un resultado a la vista de todos”. “Y esto no fue precisamente en el siglopasado”, recordó Mato.

“Demando para Ferrol el respeto que merece, en todos los sentidos y ante quién sea, y animo a la Xunta a que asuma sus competencias en industria, a que no olvide que las tiene, para contribuir, en la medida que le corresponde, a dar soluciones a nuestros problemas, y también a realizar las inversiones pendientes en nuestra ciudad y en nuestra comarca para revertir la situación que vivimos”, concluyó Ángel Mato.