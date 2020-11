Alcampo se une a “Too Good To Go” para combatir el desperdicio de alimentos

Alcampo reafirma su compromiso contra el desperdicio de alimentos extendiendo su alianza con la app “Too Good To Go” a nivel nacional, siendo de esta manera la primera cadena de supermercados e hipermercados en activar la aplicación Too Good To Go en todas sus tiendas propias en todo el país, incluida la de Ferrol, con el objetivo de fomentar el aprovechamiento de la comida y reducir el desperdicio en sus establecimientos.

A partir de ahora y a través de la aplicación “Too Good To Go” se pueden adquirir cada día packs con productos aptos para el consumo que incluyen desde productos frescos o envasados cuya vida útil está a punto de finalizar así como productos con el embalaje dañado.

El precio de estos packs es de 3,99 euros con contenido valorado en mínimo 12 euros. Para adquirirlos tan solo hay que reservarlo y pagarlo a través de la app e ir a recogerlo a la tienda correspondiente a la hora establecida.

VALORACIONES

Esta colaboración se desarrolla dentro del marco de Marcas Waste Warrior, una comunidad impulsada y coordinada por “Too Good To Go” de la que Alcampo forma parte junto a 17 empresas del sector de la alimentación, tras haber firmado la declaración de compromisos

Para Américo Ribeiro, director de Alcampo, ha insistido en la importancia de trabajar en pro de la lucha contra el desperdicio de alimentos a través de alianzas encaminadas al desarrollo sostenible. “Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos es prioritario para Alcampo”.

Por su parte, Madalena Rugeroni, directora de “Too Good To Go” en España y Portugal, ha querido destacar la importancia que esta unión supone en la apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra el desperdicio alimentario como base para ayudar a conservar y cuidar el planeta.