El alcalde de Ferrol insta al Grupo Élite a reconsiderar su decisión de construir fuera del municipio la ciudad deportiva del Racing

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), ha asegurado que “no podemos permitir que nadie de fuera venga a llevarse lo que es nuestro, lo que es de todos”, manifestaciones realizadas en alusión al Grupo Élite, máximo accionista del Racing Club Ferrol, equipo que milita en la Segunda División de La Liga y cuyos responsables estarían planteando construir su ciudad deportiva en unos terrenos de Narón y Valdoviño, lo que ha motivado el malestar en el gobierno de Ferrol.

En una comparecencia tras la Junta de gobierno de este lunes, Rey Varela ha dejado muy claro su posición y la del gobierno que lidera. “El Racing pertenece a los ferrolanos y yo como alcalde me debo a la ciudad y a la defensa de los intereses de los ferrolanos”, ha detallado ante los medios de comunicación, para incidir en que “nunca imaginé que los propietarios del Grupo Élite plantearan el proyecto de la ciudad deportiva como un tema monetario”, incidiendo en que “todavía el pasado domingo me negaron las informaciones en la prensa sobre la ubicación de una parte relevante de la actividad deportiva del Racing fuera la ciudad”.

El regidor ha recordado las iniciativas que ha ejecutado su gobierno tras ganar las elecciones en mayo de 2023, ya que “el Ayuntamiento de Ferrol trasladó, traslada y seguirá trasladando el compromiso y el apoyo al Racing para que siga creciendo”, como el “realizar las obras de adaptación del estadio, para que el equipo pudiese jugar los partidos en A Malata y no tuviese que jugar fuera”, unas actuaciones que se realizaron según él “en un tiempo récord y que fueron reconocidas a nivel internacional”, estando ahora con el cambio de iluminación del estadio para adaptarlo también a lo que marca La Liga y que también a largo de 2025 tiene previsto licitar las obras para la remodelación de la cubierta.

APORTACIÓN DE TERRENOS

Con respecto a la aportación de terrenos para construir esa ciudad deportiva, Rey Varela ha asegurado que a la directiva del equipo de fútbol se le ofrecieron “diferentes posibilidades de terreno para que la ciudad deportiva esté en Ferrol, que además es una obligación para los accionistas y para el Consejo de Administración”, recordando que “los recursos para la ciudad deportiva vienen de La Liga y son del club, no del Grupo Élite” y que para llegar a un acuerdo “tuvimos decenas de reuniones en este año y medio para juntos ayudar y potenciar al club, dos encuentros todavía diciembre y otra este pasado domingo, en donde me negaron las informaciones periodistas y que no se iban a hacer declaraciones que contribuyesen a alimentar especulación”.

Rey Varela ha incidido en que “a mí no me gustan las especulaciones, pero tampoco me gusta que se oculte información a una Administración pública” y que le sorprende que “digan que esos terrenos fueron una oferta del Ministerio de Defensa”, los emplazados en Narón y Valdoviño, “cuando ahora sabemos que fue en 2022 cuando el club se dirigió al Ministerio solicitando la compra de las parcelas, sorprenden también leer que para el Grupo Elite la decisión de ubicación de los terrenos se basa en motivaciones de carácter económico”.

Es por ello que para el alcalde popular “no me parece normal que esos recursos se deslocalicen”, en alusión a la ayuda de La Liga para crear su ciudad deportiva, y “me sorprende conocer por la prensa negociaciones económicas sobre el nombre del estadio”, en alusión a la posibilidad de que el estadio lleve el nombre de A Malta Abanca, ya que el regidor ha incidido en que “parece que desconocen la decisión municipal de incorporar el nombre de Isidro Silveira al estadio”, puesto que esta fue una decisión aprobada en pleno y “no podemos permitir que se ignoren los deseos de la ciudad, ya que somos una gran ciudad y merecemos el mismo respeto y la misma seriedad que ofrecemos”.

A PLENO

Es por ello que en la mañana de este lunes el tema fue abordado en una junta de portavoces y ahora “la intención del gobierno es elevar al pleno la posición de la ciudad”, y que pasa por “comprometer el apoyar de la ciudad a un club con independencia de su accionariado, para que pueda seguir afrontando los retos de presente y de futuro, entre los que se encuentren, esperemos, la construcción de la ciudad deportiva”.

Por último, ha detallado que “colaboración y diálogo absoluto como siempre hemos tenido con el Racing” y que ahora “aguardo y deseo que el Grupo Élite también tenga su compromiso con la ciudad”.