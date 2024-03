Afluencia e ingresos por la Semana Santa de Ferrol, a expensas de "las condiciones climatológicas"

La concejala de Turismo de Ferrol, Maica García, ha asegurado que la presencia de visitantes y los ingresos económicos que pueda dejar la Semana Santa en esta ciudad va a depender de "las condiciones climatológicas".

Indica que la administración local ha hecho "acciones promocionales en diferentes campañas de publicidad", además de "enviar a todas oficinas de turismo de las capitales de provincias y a todos los municipios de más de 4.000 habitantes de Galicia un cartel". "Vemos que los hoteles ya estaban llenos, y pensamos que va a ser una gran Semana Santa", asegura.

Dichas manifestaciones las ha realizado la edil popular en la mañana de este jueves durante la presentación de una guía que ha sido editada en tres idiomas --castellano, gallego e inglés--, con propuestas de ocio para los días centrales de la Semana Santa.

García ha detallado que por parte del Ayuntamiento de Ferrol tampoco tienen ningún estudio que recoja el retorno que va a suponer para esta ciudad dichos días, pues ello también dependerá de las condiciones climatológicas. "No tenemos ningún estudio, pero avisamos a hostelería de que estén preparados, ya que pueden hacer su particular agosto en esta semana", siempre y cuando la lluvia no haga acto de presencia.

TODA LA OFERTA

Según Maica García, el folleto turístico recoge "una amplia oferta lúdica que combina las visitas guiadas de la Ruta de Construcción Naval, Arsenal Militar, Navantia, Cuartel de Dolores y el castillo de San Felipe", además de "nuestras playas y miradores, así como una degustando también nuestra gastronomía".

Una de las novedades en este año 2024 es la que ofrece la empresa Galifornia Tour Beach para "hacer tres rutas diferentes que ofrecen, de 35 a 50 euros por persona, dependiendo de la ruta elegida". Además de visitas a distintos lugares de costa de Ferrol, recogen propuestas en municipios limítrofes como Valdoviño o Cedeira, así como en Cariño y Ortigueira, todos ellos en furgoneta.

También en Ferrol, y como novedad, se hará en la plaza de Armas una alfombra floral que comenzará a confeccionar el Miércoles Santo "por la mañana y que estará en este espacio hasta última hora de la tarde del Jueves Santo". Existirá un servicio de autobuses gratuitos para favorecer el aparcamiento de los visitantes en el estadio de A Malata, con una parada técnica en el puerto y hasta la plaza de Galicia.

En cuanto a los folletos turísticos, se han imprimido 8.000 unidades, que se distribuirán en "hoteles, residencias militares, oficinas de turismo de Ferrol, de la Xunta, en toda la comarca, incluso llegando a Betanzos", ha reseñado García.