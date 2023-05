San Sadurniño abre el plazo de solicitud para el programa de conciliación "Aldea de verán"

El programa "Aldea de verán" es un recurso socioeducativo ofrecido por el Ayuntamiento de San Sadurniño con el que se pretende facilitar a las familias una opción más de conciliar la vida laboral con la atención de los niños y niñas durante las vacaciones estivales.

El servicio oferta este año un máximo de 35 plazas para niños y niñas 3 y 12 años y se desarrollará en los meses de julio y agosto, con la posibilidad de elegir entre dos horarios de entrada, uno a partir de las 8:30h y otro desde las 9:30h, finalizando en ambos casos a las 14.30h. El plazo de solicitud para el primero turno, la de julio, estará abierto entre el 1 y el 12 de junio. Las familias empadronadas en San Sadurniño -que tendrán prioridad en la asignación del servicio- también podrán solicitar plaza para el mes de agosto en ese mismo período.

En cuanto a la prioridad de las admisiones, la regla general es ir adjudicando las plazas según la orden de entrada en el registro municipal, sea presencial o telemática y dándole preferencia a quién solicite para un mes completo y para el horario de 8.30 a 14.30h. sobre quien solicite el servicio por quincenas o para el horario de 9.30 a 14.30h.

Con todo, el principal criterio de acceso será que las familias solicitantes estén empadronadas en San Sadurniño. Después de ellas podrán entrar aquellas que, aun no estando empadronadas tengan vinculación laboral con él. En tercer lugar en orden de prioridad estarían las familias que no sean de San Sadurniño pero que tengan a sus hijos matriculadas en el CPI. Para todas las demás solicitudes que no se encuentren en ninguno de los casos anteriores solo se tomará como referencia la fecha en que se registrara la petición.

TURNOS Y HORARIOS

Los campamentos se desarrollará durante los meses de julio y agosto con un horario global de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes dividido en dos turnos: una de 8:30 a 14:30h -para este horario ampliado solo se ofertan 10 plazas- y otra con entrada entre las 9:30 y las 10:00h y finalice igualmente a las 14.30 horas.

Las matrículas podrán formalizarse en dos períodos: desde las 9:00h de 1 de junio hasta las 14:30h de 12 de junio para el servicio del mes de julio, y de las 9:00h de 4 de julio a las 14:30h de 12 de julio para el mes de agosto. Las familias de San Sadurniño podrán reservar plaza para todo el programa durante el primero período pagando los dos meses. Eso sí, el pago solo podrán efectuarlo las familias que figuren empadronadas en el ayuntamiento, mientras que las de fuera deberán esperar la que les confirmen antes la plaza.

Al programa podrán asistir niños y niñas desde los 3 hasta 12 años, pero no se admitirán solicitudes de menores que no estuvieran ya escolarizados en el curso 2022-2023. Es decir, podrán asistir pequeños de 3 años que cursaran este año el primer curso del 2º Ciclo de Educación Infantil, pero no los que aún lo vayan a empezar en septiembre.

Otra cuestión que se debe tener muy presente es que, preferentemente, las solicitudes y el resto de documentación ha de presentarse a través de la Sede electrónica. El procedimiento en línea recibirá solicitudes únicamente en el horario de 9:00 a 14:30h para asegurar la igualdad de oportunidades entre quien opte por esta posibilidad y quien elija presentar la documentación presencialmente en el registro del Ayuntamiento.