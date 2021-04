As Pontes edita una guía de plantas del parque natural de As Fragas do Eume

El Ayuntamiento de As Pontes, con la colaboración de la imprenta de la Diputación de A Coruña, acaba de editar la “Guía de las plantas del Parque Natural de As Fragas do Eume” fruto del trabajo de investigación realizado por Javier Guitán, catedrático de Botánica de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y del fotógrafo José L. M. Villar.





Elena López, responsable del área de Turismo del Ayuntamiento de As Pones, incide en el valor de esta publicación ya que “este trabajo nos da la posibilidad de divulgar la riqueza natural y medio ambiental de As Fragas do Eume, algo esencial para poder respetarlas y cuidarlas. A través del conocimiento podemos generar conciencia que permita que la sociedad respete su entorno”





Esta guía tiene como objetivo acercar a los lectores la riqueza del Parque Natural de As Fragas do Eume, una de las mejores representaciones del bosque atlántico litoral europeo.





La publicación, a través de 13 capítulos, analiza aspectos generales del parque, las principales características de la flora y facilita algunas pautas para el reconocimiento de las especies.





En la Biblioteca Municipal Rivera Rouco existen varios ejemplares a disposición de las personas interesadas para su consulta.