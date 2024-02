El Museo Naval de Ferrol abre al público la exposición “Museos de Ferrolterra”

Este viernes se abre al público, en la Sala de Usos Múltiples del Museo Naval de Ferrol, la exposición temporal titulada “Museos de Ferrolterra”, una muestra colectiva organizada por el Museo Naval y la Red de Centros Museísticos de Ferrolterra. La muestra estará abierta hasta mediados del mes de mayo.

En esta primera edición participan el Museo Naval de Ferrol, el Museo de la Construcción Naval, Fundación EXPONAV, Museo de Historia Natural de la SGHN; el Arqueódromo, en el Centro Cultural Torrente Ballester, de la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial de la Universidade de A Coruña-Concello de Ferrol, Museo Pérez Porto de Cerámica y Escultura, del artista fenés Francisco Pérez Porto, ubicado en la parroquia de Esmelle,

También está presente el Museo Etnográfico de A Capela, el Museo Casa do Mel de Goente, el Museo Etnográfico Monte Caxado y el Centro de Interpretación A Mina, los tres de As Pontes, el Centro de Interpretación de los Andrade, de Pontedeume, el Océano Surf Museo de Valdoviño y el Museo do humor Xaquín Marín de Fene.

Estos 12 centros mostrarán su diversidad temática con una selección de fondos de cada uno para divulgar su oferta cultural.

El horario de visita será de martes a viernes, de 9,30 a 13,30 horas, y los sábados de 10,30 a 13,30 horas.