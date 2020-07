Concierto de blues este sábado en As Forcadas

El área recreativa del muelle As Forcadas será este sábado escenario del concierto de Country Blues. Así inaugura el Ayuntamiento de Valdoviño la programación cultural del mes de agosto, con una actuación que comenzará a las 20 horas y para la cual es necesario retirar la invitación en la Oficina Municipal de Turismo martes 28 y miércoles 29 de julio de 11 a.m. a 5 p.m. y jueves 30 de julio de 11 a.m. a las 2 pm.

La función está incluida en la Red Cultural del Consejo Provincial de la Coruña. Desde el Ayuntamiento se recuerda la obligación de utilizar la mascarilla. Country Blues es un grupo formado por Bieitta James y Pepe King que realiza Música blues.