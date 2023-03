"Ceniza" es el nombre del último lanzamiento de Sabela en el que reafirma su camino como artista independiente

Después de publicar varios sencillos durante los últimos meses (“No se? lo que sientes”, “Cidade desexo”, “Peligro de Extincio?n”, “Ya no me quiero ir” y "Mucho love" ), la pontesa Sabela lanza este viernes hoy su nuevo disco, “Ceniza”. Después de reafirmar su camino como artista independiente, reabre su mundo musical a través de este disco tan personal, un trabajo hecho a fuego lento y con el sello propio de la artista como coprodutora musical del disco.

En él, Sabela explora la pérdida, la muerte y la vida, la nostalgia y la esperanza. En palabras de la artista gallega: “Quería hacer este disco porque me lo debía a mí misma, a mí padre, a la vida, y a la pérdida, protagonista de toda esta última etapa. Si hay algún mensaje claro dentro del disco es que, a pesar de las pérdidas, de los desencuentros con el mundo y con nosotros mismos, la vida siempre renace. Y lo hace, no sólo naturalmente, sino cuando se toma la decisión de hacerlo. No hay nada más importante que poder decidir vivir”.

El sonido de "Ceniza" es más maduro, viendo a Sabela recoger los frutos de explorar con la fusión de la electrónica y el pop llegando a tocar la fusión de jazz y hip hop, junto a Mateo Bruquetas, Diogo Piçarra y Luis del Toro, entre otros.



Para Sabela no hay etiquetas y menos en este disco, es una parte de la vida hecha canciones, aspecto que recoge muy bien el diseño del mismo realizado por Miguel Duarte, a través de las imágenes de Silvia Grav.



Sus voces ambientales y los arreglos con tintes de “pop barroco” hacen este disco un lugar especial para entrar, reflexionar, bailar y llorar. En definitiva, vivir.

La cantante presentará sus nuevos temas el 9 de marzo en la Sala Capitol de Santiago a partir de las 21:30 horas. Las entradas están disponibles AQUÍ.

En Madrid, la cita para escuchar en directo los temas de la artista será el 3 de mayo en la sala Carola Morena.