La arquitecta y fotógrafa ferrolana Ana Amado expone en el Museo Interactivo de Historia de Lugo

La Delegación de Lugo del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) promueve la exposición “Arquitecturas (re)visitadas” sobre arquitecturas de la modernidad creada por la arquitecta y fotógrafa ferrolana Ana Amado.

La muestra se inaugurará el próximo martes, 13 de diciembre, en el Museo Interactivo de la Historia de Lugo (MIHL), a las 19:30 horas. La exposición, promovida por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) llega a Lugo tras mostrarse por primera vez en el Palacio del Condestable en Pamplona en 2018 y después itinerou a San Sebastián, Logroño, Palma de Mallorca, Vitoria y Bilbao con gran acogida del público.

La exposición recoge dos series fotográficas que tratan sobre la relación de interdependencia entre la fotografía y la arquitectura, siendo esta última el objeto de la primeras fotografías, y de como la fotografía fue y sigue siendo hoy más que nunca, el principal medio visibilizador de la obra arquitectónica. La imagen fotográfica jugó un papel fundamental en la difusión de la arquitectura, especialmente a partir del Movimiento Moderno, cuando maestros como Julius Schulman o Ezra Stoller crearon iconos que perduran en nuestras retinas” –señala Amado–.

La autora explica que la fotografía es su canal para percibir el espacio arquitectónico, ya que no puede recorrer un edificio sin “fotografiarlo”, con o sin cámara en la mano. Al mismo tiempo, su formación como arquitecta influye decisivamente su forma de ser fotógrafa, mismo cuando la obra arquitectónica no es el objeto de su mirada, no solo en cuanto a la composición, organización de volúmenes o percepción de la luz, sino también a la hora de enfrentarse la un proyecto fotográfico complejo, pues inconscientemente Amado aplica la metodología proyectual arquitectónica.

Un primer bloque está compuesto por imágenes en blanco y negro, de edificios de la arquitectura española del siglo XX en Madrid, como el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) de Fisac, el Colegio Mayor César Carlos de Alejandro de la Sota o el Hipódromo de la Zarzuela de Arniches de Domínguez y Torroja.

“Se trata de visitas a arquitecturas reconocidas como obras maestras del siglo XX, quizás algo fuera de foco, por lo que con este trabajo se les rinde un homenaje o un nuevo reconocimiento” –explica–. En esta serie de la arquitectura madrileña de la modernidad, Amado trató de fotografiar obras ya reconocidas, hitos en la arquitectura española del siglo XX, que cayeron un tanto en el olvido, con el objeto de verlas, fotografiarlas a través de un prisma contemporáneo.

El segundo bloque, en color, consiste en un grupo de imágenes de los poblados de colonización que proliferaron a mediados del pasado siglo. Fueron en total 300 poblados diseminados por toda la geografía española, junto a las principales cuencas hidrográficas del país, que acogieron a 60.000 familias migrantes con el fin de hacer renacer el sustento agrario trala guerra civil. La exposición da cuenta de una treintena de ellos, proyectados casi siempre por los arquitectos más representativos del momento. Precisamente, inspirada por algunas fotografías memorables creadas por Kindel en Vegaviana, la arquitecta quiso revisitar aquellos lugares casi desconocidos de aura mágica, los Poblados de Colonización del Instituto Nacional de Colonización (INC), donde sus diseños arquitectónico y urbanístico, que resultaban fascinantes en el papel, “son absolutamente sorprendentes ando se visitan en persona”.

El proyecto audiovisual “Colonos”, que Ana Amado desarrolló junto al arquitecto Andrés Patiño, fue seleccionado para formar parte de los contenidos del Pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2018 y fue publicado en los actas del X Congreso DOCOMOMO Ibérico en 2018, además de formar parte de los relatorios y los actas del 5º Congreso Internacional “On the Surface: Visual Spaces of Change: Unveiling the Publicness of Urban Space”, celebrado en Lisboa en 2019.

La muestra se podrá visitar hasta el 13 de marzo en horario de martes a viernes de 10 a 13:30 horas y de 16 a 19:30 horas, y los sábados, domingos y festivos de 10 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 horas (consultar horarios especiales durante las Navidades).