Vecinos de As Somozas denunciarán en el juzgado la actividad en la cantera de Viñas

Vecinos de la parroquia de Recemel, en el municipio de As Somozas, han decidido llevar al juzgado la actividad extractiva que actualmente está realizando la empresa Francisco Gómez y Cía en la cantera de Viñas, situada en este lugar.

Así lo han decidido en una asamblea, al estimar que la vía administrativa no ha paralizado estos trabajos, tras presentar varios escritos tanto ante el Ayuntamiento de As Somozas como ante la Xunta.

Es por ello que presentarán un contencioso reclamando que se paralice esta actividad, al estimar que la empresa no cuenta con los permisos necesarios para explotar dicha cantera, ya que se ampara en una solicitud del año 1996 de una empresa ya desaparecida y que no llegó nunca a realizar actividad extractiva, y que tan solo realizó en su día una limpieza de la vegetación, pero no llegó a emprender los trabajos de retirada de material.

Los residentes en la zona llevan meses reclamando la paralización de los trabajos sin que por el momento sus peticiones hayan sido escuchadas. Además, otra de las medidas que han tomado ha sido la de dejar de concentrarse en la zona próxima a la cantera, pero seguirán, según han apuntado a COPE Ferrol, “estando alerta de todo lo que pueda pasar”.