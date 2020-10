UGT urge a Siemens Gamesa a adjudicar el nuevo modelo de pala para la planta de As Somozas

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT insta a Siemens Gamesa a adjudicar nuevos modelos de pala para garantizar la viabilidad de la planta que Siemens Gamesa tienen en As Somozas ya que la única forma de garantizar tanto el nivel de empleo interno como externo es mediante del negocio de fabricación de palas eólicas.

En la actualidad, las instalaciones de Siemens Gamesa en As Somozas dan empleo a una plantilla de 300 trabajadores repartidos, casi a partes iguales, entre hombres y mujeres, con carga de trabajo garantizada que finaliza el próximo 31 de diciembre de 2020.

El modelo de pala que se viene fabricando en estas instalaciones en los últimos años –el denominado G114–, está próximo al fin de su vida útil, de ahí que los pedidos actuales se estén reduciendo de forma considerable, dando paso a nuevas necesidades de los clientes con palas de mayores dimensiones. La compañía, además de fabricar el modelo actual en Somozas, subcontrata la compra del mismo modelo de pala a proveedores externos.

El martes 6 de octubre está prevista una reunión entre la dirección y el comité de empresa en las instalaciones de Siemens Gamesa en Somozas en la que el sindicato demandará que se amplíe la carga de trabajo existente y se adjudique el nuevo modelo de pala a la planta gallega, que garantizaría la estabilidad del empleo a corto y medio plazo. Desde UGT FICA reclaman a la empresa que adjudique alguno de los nuevos modelos de pala SG145 o SG155 a As Somozas, ya que no precisa inversiones relevantes en la planta de fabricación ni en los accesos dado que sus dimensiones facilitan su transporte, incluido al puerto de Ferrol, cuyo motor de exportación se mantendría en los mismos niveles de actividad que en los años precedentes.

El modelo SG145 no requiere ninguna inversión en la planta de fabricación con las dimensiones actuales del propio centro. Desde hace meses, la representación de UGT FICA viene ofreciendo a la empresa, la posibilidad de acordar cuantas medidas sean necesarias para hacer más competitiva la planta con respecto a la competencia interna que pueda existir a nivel mundial, pero Siemens Gamesa viene declinando este ofrecimiento sin dar contestación al mismo, a pesar de que As Somozas es la planta con la mejor calidad producto del Grupo y una de las más competitivas.

Foto de archivo de una planta de palas de Siemens-Gamesa - FOTO: EFE/Iñaki Porto

PROPUESTAS DE CARGA DE TRABAJO

De forma adicional se han realizado gestiones para solicitar subvenciones en la investigación y desarrollo de estos nuevos modelos lo cual parece no despertar ningún interés en Siemens Gamesa no dando respuesta a las propuestas planteadas. Hay que recordar que la plantilla de Siemens Gamesa Somozas es la única a nivel mundial que viene fabricando en los últimos 20 años todos los modelos de palas eólicas producidos por la compañía hasta la fecha. Incluso trabajdores de As Somozas se han desplazado a todos los centros de fabricación mundial con el objetivo de formar a los nuevos trabajadores de otros países. En las últimas semanas desde UGT FICA están estudiando diversas propuestas de carga de trabajo para la As Somozas, que van desde la adjudicación de nuevos productos, hasta la fabricación multitecnología como primera fábrica mundial del Grupo en esta materia, pasando por albergar parte del negocio de reciclaje de palas eólicas a nivel mundial complementado con la fabricación de palas eólicas multitecnología que históricamente se han fabricado en la propia planta y que no requieren inversiones.

Desde el Comité de Empresa del centro de fabricación se han recabado todos los apoyos institucionales posibles de los ayuntamientos de las diferentes comarcas de la zona y han hecho un llamamiento a todas las administraciones de la Xunta de Galicia y Administraciones del Estado para recabar su implicación en mantener a Siemens Gamesa en Somozas como fabricantes de palas eólicas. Desde UGT FICA no permitirán que la planta de As Somozas sea la única fábrica de palas de Siemens Gamesa en España en riesgo de cierre real mientras la compañía continúa ofertando a los clientes y montando parques eólicos tanto en Galicia como en el resto de España con palas eólicas fabricadas en países como China, Portugal etc. Hay que recordar, además, que la compañía decidió el pasado mes de agosto el cierre de la planta de Siemens Gamesa en Aoiz Navarra, dejando sin empleo a más de 240 trabajadores y trabajadoras.