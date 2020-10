Rego muestra su apoyo a los operarios de las empresas auxiliares de Endesa para que "se garantice su empleo"

El diputado nacional del BNG, Nestor Rego, ha mostrado su apoyo a los operarios de las empresas auxiliares que desarrollan su labor en la central térmica de Endesa en As Pontes, tras haber mantenido en el mediodía de este viernes, 9 de octubre, un encuentro con integrantes de la coordinadora de la industria auxiliar y en la que están presentes los sindicatos CIG, UGT y CC.OO., y en el que se dieron cita también los diputados autonómicos Noa Presas y Ramón Fernández.

Rego ha detallado, al término del encuentro, "la necesidad de que se garantice el empleo mientras no haya una decisión definitiva sobre la continuidad o no de la actividad" y que se comprometan "programas de financiación de reindustrialización y que se garantice que As Pontes y toda su comarca puedan tener futuro y garantizar su continuidad".

El diputado nacional ha recordado que desde el BNG se han presentado diferentes iniciativas en el Congreso de los Diputados y en Parlamento de Galicia, "para conseguir que la actividad en la central térmica pueda continuar con otro tipo de combustibles, en donde se están haciendo pruebas con otro tipo de biocombustibles, que en principio están dando un buen resultado", ha detallado el nacionalista.

ALTERNATIVA

"A la espera de los informes definitivos, nosotros estimamos que esta opción puede ser una alternativa para la continuación de la actividad, para el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero en paralelo tiene que haber planes alternativos de reindustrialización".

El diputado del BNG ha apuntado que "es necesario la creación de una mesa específica para abordar la problemática de los trabajadores de las empresas auxiliares", tal y como también han reclamado las organizaciones sindicales.