Pontón culpa del cierre de empresas en Ferrolterra a la falta de compromisos de Xunta y Gobierno central

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha responsabilizado de la situación que están atravesando las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, con el anuncio de cierre de empresas, como la central térmica de Endesa en As Pontes o Siemens Gamesa en As Somozas, “a los gobiernos de la Xunta y central, que vienen practicando un abandono sistemático y continuado de estas comarcas”, acusando al Ejecutivo autonómico de “no tener una política industrial para esta zona y no disponer de una estrategia que pueda salvar el tejido económico y productivo”, mientras que del Gobierno central ha detallado que “lleva décadas practicando una política sistemática de desmantelamiento del sector naval y con un historial de incumplimiento de todas las promesas que se le hizo a Ferrol y a su comarca”.

Dichas manifestaciones las ha realizado la portavoz nacionalista en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, en un encuentro en el que ha estado acompañada por alcaldes y portavoces municipales del BNG en las comarcas de Ferrrolterra, Eume y Ortegal.

COMPROMISO

“Lo que precisa Ferrolterra es menos promesas y más acciones, como una política industrial, proyectos empresariales, recuperar la capacidad de la ría como un sector productivo y completar infraestructuras que son importantes para el futuro de esta zona”, en donde la también diputada autonómica ha detallado que “lo que necesita Ferrol es compromiso político real de todas las fuerzas, en donde es necesario defender lo mismo en los ayuntamientos, en el Parlamento de Galicia, en el Congreso de los Diputados y en las instituciones europeas”.

Ana Pontón ha detallado que “lo que no van a valer para nada son las fotos, ni las mesas sociales, ni los anuncios si luego no hay un compromiso real y político para defender a la comarca”.

CUATRO ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Desde el BNG se ha trasladado que ahora mismo hay que actuar en cuatro ámbitos, como son en el caso de la central térmica de Endesa, la planta de Siemens Gamesa, el sector naval y la situación de los mariscadores que explotan la ría de Ferrol.

Pontón ha criticado que “tanto Gobierno central como la Xunta no tuvieran contemplado lo que Endesa tiene previsto hacer, como no existe un plan B ante un escenario que era previsible, ya que la empresa eléctrica todos sabíamos que su intención es desmantelar esta central sin ningún tipo de compromiso”, en donde la política lucense ha reclamado que “la capacidad de evacuación de las actuales líneas eléctricas, que queda libre una vez cerrada la térmica, se utilice como una medida de compensación”.

En lo referido al sector naval, Ana Pontón ha acusado a los gobiernos gallego y nacional “de no estar haciendo nada para dar carga de trabajo, con la perdida de más de 2.000 empleos en los últimos meses, con un veto de facto sobre la construcción naval civil”, por lo que ha reclamado “un complejo integral de construcción naval en la ría”.

AS SOMOZAS

En el caso de la planta de Siemens Gamesa en As Somozas, Pontón ha detallado que “estamos ante un claro ejemplo y de manual de una deslocalización de la producción, algo que pasa porque los gobiernos lo permiten, en donde también se necesita compromiso político y que tanto PP como PSOE dejen de dar vueltas y que se obligue a que los nuevos parque eólicos se vinculen a proyectos industriales que generen empleó aquí y que se vincule que parte de los componentes de esas instalaciones tienen que hacerse en Galicia”.

Por último, en cuanto a la ría de Ferrol, la portavoz nacionalista ha destallado que “estamos ante una producción del 10% con respecto a hacía diez años, con una ría colapsada, que significa menos empleo, menos riqueza y todo el coste que supone tener esta ría en estas condiciones”.