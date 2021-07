Pontedeume detecta más de 1.000 viviendas que que no pagan por el servicio de recogida de basura

El Ayuntamiento de Pontedeume informa a sus vecinos de que detectó unas 1.000 viviendas que no pagan por el servicio de recogida de basura.

En muchas ocasiones, desde el Gobierno Local se hizo hincapié en el déficit recaudatorio del servicio municipal de recogida de la basura, que cuesta alrededor de un 40% más de lo que se recauda. Ya cuando estaba en la oposición puso de manifiesto este hecho, solicitando la adopción de distintas medidas encaminadas a su reducción.

Tal y como había prometido, el Gobierno Local inició meses atrás una auditoria del servicio, que afloró algo más de 1.000 viviendas que no están pagando por su prestación.

Tras este trabajo, según los datos que obran ya en el departamento de Tesorería y Recaudación, aproximadamente un 20% de las viviendas que están dadas de alta en el IBI no lo están en el servicio de recogida de basura.

El actual padrón de recogida de basura, es decir, el número de viviendas, establecimientos y empresas que están tributando por la prestación de este servicio ronda los 4.750, a los que ahora habría que añadir entorno a otros mil usuarios, que estando utilizando este servicio y no pagan por él; lo que supondrá un incremento de los ingresos de unos 80.000 euros anuales.

Consideran desde el Concello que "Es una cuestión de justicia tributaria, ya que no es de recibo que unos vecinos y vecinas estén la costear a recogida de la basura con sus impuestos, mientras otros que también se benefician de este servicio, no pagan por él. No es razonable que unos paguen y otros no, excepto los casos ya regulados que se encuentren en riesgo de exclusión social".

Una vez finalizado el proceso, se contactará con las personas que no se encontraban inscritas en el servicio para que regularicen su situación dándose de alta, y poniendo al día los pagos.