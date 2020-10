Narón visibiliza el dolor de las familias que sufren una muerte gestacional o perinatal

La alcaldesa de Naron, Marián Ferreiro, y el concejal de Sanidad, Santiago Gallego, presentaron este viernes en el ayuntamiento junto con Almudena Rodríguez y Beatriz Brage, presidenta y vicepresidenta respectivamente de la asociación Bolboretas no Ceo Norte, los actos que se llevarán a cabo a próxima semana en el municipio para rendir un homenaje a las familias que sufren una muerte gestacional o perinatal.

Ferreiro anunció que el próximo jueves, día 15, se llevará a cabo en el cementerio municipal, a las 12.30 horas, la plantación de un árbol en recuerdo del colectivo, concretamente un tejo como símbolo de la eternidad y en recuerdo de todas aquellas personas que sufren una situación tan complicada como es la muerte de sus hijos e hijas durante el parto, en el embarazo o al poco tiempo de nacer.

Al acto acudirán, además de la alcaldesa y otros representantes de la corporación local, integrantes de la Asociación Bolboretas no Ceo Norte, una entidad de Narón y que aglutina la varias familias. Almudena Rodríguez y Beatriz Brage incidieron en que “queremos dar muchísimas gracias al Ayuntamiento de Narón por la implicación en este acto” y subrayaron la importancia que la plantación de este árbol tiene para las familias “que no tenemos un lugar donde llevar flores ni recordar a nuestros hijos o hijas”. Asimismo, destacaron que “las despedidas son muy importantes y no se tienen en cuenta en este caso”.

Ferreiro avanzó que, como muestra de apoyo y solidaridad con las familias, también se iluminará del 15 al 18 de este mes a rotonda de Freixeiro de color azul y rosa. Ferreiro y Gallego valoraron el trabajo de la asociación y comprometieron el respaldo del gobierno local “a este tipo de iniciativas con las que poder aportar nuestro grado de arena y apoyar a las familias que sufren una muerte de tipo gestacional o perinatal”.