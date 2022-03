Los ucranianos que ilusionan a Cariño, ante el horror de su guerra

Una veintena de programadores llegados de Ucrania dan esperanza a Cariño, la localidad costera que busca alternativas al avance inexorable de la despoblación.

Lejos de ser recibido como un grupo utópico, los profesionales del lejano país del Este europeo se encuentran como en casa mientras afianzan un proyecto emprendedor y rehabilitan viviendas de interés patrimonial de su casco histórico. Estos días, sin embargo, su ilusión se convierte en pavor.

Entre ellos, con un muy fluido castellano pese a que diga que no habla "bien", conversa con Efe Magdalina. El desembarco de sus compatriotas ha partido de una plataforma de venta de recambios de automóviles, Avtopro, que desde la comarca de Ortegal impulsa una filial española que recluta a "chicos programadores muy famosos", talento emergente de las universidades de su lugar de origen.

"Un nuevo proyecto en Cariño, también apoyamos para levantar a un pueblo con pocos habitantes", afirma.

Ella misma señala cómo "ayudamos a reformar casas para vivienda habitual de nuestro equipo". Se confiesa "enamorada" de este enclave de 3.700 habitantes y a algo más de 50 minutos en coche a Ferrol, la ciudad más cercana.

Declara que tienen "los mejores vecinos del mundo" y agradece "un montón" el apoyo del alcalde, José Miguel Alonso Pumar (PSOE), que estos días se ha reunido con la comunidad ucraniana local.

Magdalina resalta que el estallido del conflicto bélico por la invasión le ha hecho sentir que no "estamos solos; todos llaman y preguntan cómo ayudar".

ATAQUES

En la madrugada de inicio de los ataques, sus familiares la llamaron y empezaron "a gritar por teléfono que empezaba la guerra".

En Odessa están allegados como una hermana "embarazada de casi 35 semanas, no puede salir porque tiene un embarazo complicado", pero también familiares de su jefe o sus compañeros de trabajo, con varios niños entre ellos.

"Ahora están en sótanos, todo el mundo tiene miedo de que los niños lloren; son mentiras que salen de televisiones rusas que esto es una operación antiterrorista, es un genocidio de ucranianos", indica la trabajadora.

Los residentes en la comarca del Ortegal siguen las noticias con mucha atención - FOTO: EFE / Kiko Delgado

Tiene claro que Rusia "está preparada para esta guerra, pero Ucrania no quiso creer hasta el último momento que podía pasar; nadie está preparado".

Resiste ante unos nervios comprensibles al hablar de gente querida y del lugar que la vio nacer: "Es un horror, no hay palabras; todo es miedo".

Según Magdalina, el suyo es "un país libre, con su presidente legal; los ucranianos tienen su voz, están tan juntos como nunca en la historia".

NO SE RINDEN

Asegura que allí "nadie da marcha atrás, solo puede ganar Ucrania", y aplaude que la Unión Europea "promete ayudar", pero apostilla que ese respaldo no puede esperar: "No hay tiempo para pensar; se necesita hacer algo ya, no mañana". Y matiza que muchos ciudadanos no quieren marcharse, "todo el mundo quiere proteger su terreno".

"No hay terroristas; es todo gente normal, la semana pasada vivían una vida normal y trabajan, quieren criar a sus niños, vivir con sus familias", asevera.

El alcalde ha incidido en redes sociales en que su diálogo estos días con los ucranianos que ya son unos cariñeses más ha sido "seguramente uno de los momentos más complicados" que ha vivido "en muchos años; arrimaremos el hombro".

Ellos, mientras, abren la puerta a que más compatriotas recalen en esta tranquila villa y sigan encendiendo el optimismo.