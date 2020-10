Los transportistas de carbón bloquean por segundo día consecutivo el acceso a la térmica de As Pontes

Los transportistas de carbón de la central térmica de Endesa en As Pontes de García Rodríguez bloquean por segundo día consecutivo, desde las 8,00 horas, el acceso al complejo energético, para evitar que dos bombas destinadas a la desulfuradora en los grupos 3 y 4, y que no han sido colocadas, tras solicitar el cierre, puedan ser retiradas de las instalaciones.

El portavoz de los transportistas, Cholo Bouza, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que “vamos a seguir ahí, no sabemos durante cuanto tiempo, porque esta mañana hemos mantenido una reunión con Endesa y el resultado no ha sido positivo” y ha trasladado que “con desafíos no vamos a retirar el bloqueo, nosotros lo que queremos es hablar y ser personas, y si hay que levantarse, siempre y cuando se llegue a algún acuerdo, lo haremos, pero a lo que no estamos dispuestos es a que con desafíos se nos trate de condicionar”.

En la zona continúan algo más de una veinte traílers que impiden el acceso tanto a la central térmica, en sus dos entradas, como al ciclo combinado, que también explota Endesa

NO AFECTA AL FUNCIONAMIENTO

Desde la empresa eléctrica se incide que su intención de retirada de estos dos bienes de equipo no tiene nada que ver con el desmantelamiento de las instalaciones, ya que dichas bombas no llegaron a ser nunca instaladas, al se trasladadas hasta As Pontes pero no llegaron a colocarse, y que por ello su intención de trasladarlas a otra central que si las necesita.

Además, inciden en que las pruebas con biocombustibles se están realizando, en los grupos 1 y 2, que si cuentan con desulfuradora.

También reseñan que los grupos 3 y 4, en el caso de ser requeridos para generar energía, están autorizados para operar sin desulfuradora y por último reseñan que Endesa tiene voluntad de buscar todas las soluciones viables para cancelar la solicitud de cierre de este complejo, y que buena muestra de ello es el estar realizando las pruebas con biocombustibles.