Enfermeras comparten formación sobre la COVID-19 con alumnado del IES As Telleiras de Narón

Un grupo de siete Enfermeras Internas Residentes ( EIR) de Enfermería Familiar y Comunitaria del área Sanitaria de Ferrol compartieron esta semana información sobre la COVID-19 con alumnado de 3º y 4º de la ESO del IES As Telleiras de Narón. Hicieron una intervención comunitaria con siete charlas divididas en dos días, lunes y miércoles, en las que les explicaron cuestiones básicas relacionadas con la enfermedad de la COVID, y respondieron a las dudas que los más jóvenes tenían.

Cristina Pardo López, Susana Pan Pombo, Alicia Soto García, Mario Rifá Crespo, Ignacio Paz Melero, Ana Lago Salado, y Zaira Tojo Destreza hicieron el esfuerzo voluntario dentro de su formación, y se sirvieron de distintas fuentes sanitarias para la preparación del material, que fue supervisado por la tutora de EIR de Narón, la enfermera del centro de salud de Narón, Sofía Martínez- Falero. “El objetivo es ofrecer información a los más nuevos para que entiendan el que pasa y por que hay restricciones y normas, para poder así cumplirlas”. Se trata de que “ellos mismos se conviertan en agentes de salud” , explicó la tutora.

Los EIR que impartieron las charlas destacaron la buena acogida por parte de los niños y niñas, atentos y curiosos a todos los aspectos que se trataban. Se abordó qué es el coronavirus y ayudaron a comprender la diferencia entre un virus y una bacteria. Le explicaron que el coronavirus no es algo nuevo, que ya hay muchos que causan infecciones respiratorias, y hicieron un recorrido por los anteriores hasta llegar a este de la COVID-19, que “es una enfermedad respiratoria (conjunto de síntomas y signos) causada por el virus SARS- Cov-2”.

EIR y el alumnado entraron a estudiar en detalle en cada uno de las síntomas y conceptos, ayudándole a diferenciarlos: aumento de la temperatura, fiebre, tos, sensación de falta de aire ( disnea), pérdida de olfato ( anosmia), pérdida de gusto ( ageusia), dolor de garganta ( odinofaxia), secreción o goteo nasal ( rinorrea), debilidad o fatiga general ( astenia), dolor muscular ( mialxia), dolor de las articulaciones ( artralxia), náuseas o vómitos, y diarreas. Le explicaron que normalmente estos síntomas se presentan de manera leve, pero que se debe solicitar asistencia médica cuando se produce fiebre alta que no cede, empeoramiento generalizado de las síntomas, o brusca sensación de falta de aire. Les explicaron que se muestra que los contagios en los niños y adolescentes es menor, pero se produce.

¿ QUÉ PAPEL JUGAÍS VOSOTROS?

Esta es la pregunta que los EIR le hacen a los alumnos y llegan con ellos a la respuesta: “parte de vosotros pasaréis la enfermedad sin síntomas, pero podéis contagiar a los demás, por eso es importante aprender como pasa el virus de unos a otros y como evitarlo con medidas higiénicas”.

Centraron la atención en "LAS TRES M'S" : M de metros, distancia entre las personas no convivintes de cuando menos 1,5 metros, pero “cuanta más separación, menos riesgo de transmisión sobre todo en lugares cerrados”. El M de manos, incidiendo en el lavado y higienización de las mismas, pero no de cualquier manera; a este aspecto dedicaron un tiempo para aprender a hacerlo correctamente y cuando menos durante 40 segundos. Y el tercero M, el de la mascarilla, que “impide la principal vía de transmisión, que es mediante el contacto de mucosas (ojos, bocas, y nariz) con gotas”. También vieron con ellos los tipos de máscara, sus diferencias, y la mejor manera de usarlas.

Incidieron también en la regla de las tres C de la OMS, esas situaciones que deben evitar y donde la transmisión del virus se mostró mucho mayor: C de sitios “cerca”, o con poca ventilación; C de sitio “ concurrido” o abarrotado; y C de “contactos cercanos”. A partir de estas tres C hablaron de la ventilación, los contactos, y como actuar en espacios cerrados.