Endesa asegura en la COP25 de Madrid que prevé un ritmo "imparable" de las renovables

Endesa, que eliminará el carbón en 2022 y ha confirmado la aceleración del cierre de térmicas como la de As Pontes, prevé un ritmo "imparable" de las renovables, con un crecimiento a finales de la próxima década de hasta 300 gigavatios (GW) nuevos al año, según indicó el responsable de Desarrollo de Negocio Renovable de la energética, Óscar Mendoza.

En su intervención en la ponencia 'The role of the finance sector in supporting transition to low-carbon economy in emerging economies' en el marco de la COP25 de Madrid, Mendoza afirmó que las perspectivas pasadas "han sido siempre erróneas y se han quedado cortas".

"Las tasas de crecimiento renovable cada vez son mayores por las políticas de apoyo a esta tecnología, el fuerte descenso de los costes, el desarrollo de los PPA's y el modelo de ventas al por menor", dijo.

En la sesión, organizada por la Universidad de Cambridge y celebrada ayer en el Pabellón Azul de Ifema, participaron también Solange Ribeiro, consejero delegado de Neonergia; Peter Hilliges, responsable de Clima y Política Energética de KfW Development Bank; Sanna Markkanen-, investigadora temas de sostenibilidad de University of Cambridge Institute y Hector Pollitt, director de Modelos de Econometría de Cambridge Econometrics, informó la compañía.

Endesa, a través de su filial de renovables Enel Green Power España, prevé una inversión de 3.800 millones de euros en España hasta el año 2022 para el desarrollo de nuevos proyectos tanto solares como eólicos, según su último plan estratégico.

A nivel mundial, el grupo Enel, al que pertenece Endesa, está inmerso en la apuesta por las energías verdes y aproximadamente el 50% de las inversiones en los próximos años estarán focalizadas en tecnologías renovables.

Así, para 2022 la energética italiana prevé contar con una capacidad renovable nueva de 14,1 gigavatios (GW) y una progresiva reducción de la capacidad y la producción con carbón.