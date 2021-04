ATREVE trasladará a la Policía Autonómica la información sobre talleres ilegales

Atendiendo a una sugerencia de la propia Policía Autonómica, la Asociación de Empresarios del Taller de Reparación de Vehículos de A Coruña (Atreve) va a trasladar de forma inmediata la información de la que disponga sobre la actividad de talleres ilegales en la provincia.









Hasta el momento, la entidad acostumbraba a recopilar las denuncias que le llegaban, de sus propios asociados u otras personas, y las ponía periódicamente a disposición de las autoridades para que pudieran inspeccionar y comprobar la situación. Se trata de un paso más en la lucha por una competencia leal, en la que Atreve está comprometida desde su nacimiento en el año 2017.









Una de las primeras decisiones de la asociación, después de su creación, fue la contratación de un detective privado que elaboró un informe con 65 negocios que cometían diferentes irregularidades. Aquello inauguró una fluida relación con las administraciones y las fuerzas de seguridad implicadas en perseguir el fraude en el sector. Posteriormente, Atreve creó un portal de denuncias en su página web, para que los socios puedan informar de las irregularidades que conozcan. Las más habituales son talleres que no cuentan con la placa de Industria, o que realizan actividades para las que no están autorizados, o que cuentan con empleados que no están dados de alta.





Se estima que aproximadamente un 20% de la actividad de reparación de vehículos en España está en manos de negocios ilegales