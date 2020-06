Aprobada una subvención a Narón para mejorar el alumbrado público en varias zonas

El Ayuntamiento de Narón recibió la confirmación del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) de la concesión de una subvención para cofinanciar un proyecto de mejora del alumbrado público en la ciudad, valorado en 283.295 euros.

El gobierno municipal solicitó esta subvención al Ministerio de Transición Ecológica, en el marco del programa operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-2020 para proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono.

La alcaldesa de esta localidad, Marián Ferreiro (TeGa), valoró la concesión de esta subvención que, aseguró “nos permitirá continuar avanzando en la mejora de la eficiencia energética de nuestra ciudad con cargo a una importante aportación de fondos europeos que completaremos con una partida de las arcas locales para ejecutar las intervenciones previstas en este proyecto”.

La financiación con cargo a fondos europeos será de un total de 226.636 euros -programa Feder- y el Ayuntamiento aportará los 56.659 restantes. En total, con cargo al proyecto de mejora del alumbrado público de la ciudad se sustituirán 430 puntos de luz ubicados en áreas de interconexión entre zonas industriales y zonas urbanas, así como viales de acceso general entre núcleos.

ZONAS

La actuación se llevará a cabo en nueve cuadros de mando, localizados en vías de acceso de los tres polígonos industriales de la ciudad, los de A Gándara, Río do Pozo y As Lagoas, en la carretera de A Gándara, en la calle Ferrol, en Cornido, en la zona de Outeiro-Piñeiros, en las cercanías de la glorieta del polígono de A Gándara junto al ramal de la AP-9 hacia el Couto, en la carretera superior a la urbanización de O Couto, en Río Seco, en el vial de acceso a Río do Pozo, según se recoge en la memoria presentada por el gobierno local.

“Los equipos de iluminación actualmente instalados en esos puntos se sustituirán por unos nuevos de tecnología led, lo que nos permitirá conseguir en conjunto un ahorro energético del 75% y mejorar considerablemente los índices de iluminación, reduciendo al mismo tiempo la contaminación lumínica y ofreciendo una mayor seguridad pública y viaria”, tal y como recalcó la alcaldesa.

El ajuste de los horarios de funcionamiento del alumbrado según la hora local del orto y ocaso cada día del año es otra de las mejoras contempladas en este proyecto en el que, a mayores, las nuevas luminarias serán programables, permitiendo seleccionar diferentes horarios de reducción de la iluminación atendiendo a las características de la zona a iluminar.

OTRO PROYECTO

Ferreiro recordó que también se solicitó al Ministerio de Transición Ecológica otra subvención para materializar un proyecto de rehabilitación de la envolvente térmica del Centro Municipal de Formación Irmáns Froilaz, valorado en este caso en 372.063 euros y sobre el que previsiblemente se pronunciará en los próximos días el IDAE. Este último proyecto permitirá mejorar las condiciones térmicas de habitabilidad y la eficiencia energética de las instalaciones.