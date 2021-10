La alcaldesa de Narón fue la que más cobró en 2020, seguida de los regidores de Cedeira y Cariño

El Ministerio de Hacienda ha hecho públicos los sueldos de los regidores en el año 2020, en donde la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro (TEGA), lidera este particular “ranking”, al tener un sueldo bruto anual de 55.154,82 euros, siendo además la única en la comarca que supera la cifra de los 55.000 euros.

En segunda posición en este listado aparece el regidor de Cedeira, el socialista Pablo Moreda, que declara 43,400 euros, casi tres mil euros más anuales que otro regidor del PSOE, el de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, con 40.850,74 euros.

Por su parte, el acalde de Ferrol, Ángel Mato, ocupa el cuarto puesto de la comarca y es además el que menos cobra de las siete grandes ciudades de Galicia, con 39,999,96 euros, al mantener el mismo sueldo que el anterior regidor, Jorge Suárez (FeC).

En Mugardos, su alcalde, el popular Juan Domingo Deus percibió en 2020, según lo publicado por el Ministerio de Hacienda, 30,825,09, superado en algo más de 2.000 euros al regidor de Cabanas, Carlos Ladra, que percibió 28,000 euros.

Todos estos alcaldes cuentan además con dedicación exclusiva.

DEDICACIONES PARCIALES O SIN DEDICACIÓN

En Ferrolterra, Eume y Ortegal el resto de regidores o bien tienen una dedicación parcial, que les permite cobrar una parte de fondos públicos y otra de trabajos por cuenta ajena o como autónomos, o prejubilados, existiendo también otros sin dedicación.

Así, con dedicación parcial aparecen los alcaldes de Fene, Moeche, Ortigueira y San Sadurniño, mientras que sin dedicación están los regidores de Ares, A Capela, Mañón, Monfero, Neda, Pontedeume, As Pontes, As Somozas y Valdoviño.

Muchos de ellos no han cobrado por hacerlo ya en la Diputación de A Coruña, como el presidente, Valentín González Formoso, por As Pontes, y Bernardo Fernández, en Pontedeume, mientras que Cerdido ha sido el único municipio de esta zona que no ha trasladado esta información.

Cuadro con la remuneración de alcaldes de Ferrolterra, Eume y Ortegal en 2020 - FUENTE: Ministerio de Hacienda