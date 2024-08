Sara Almagro: “Tengo muchísimas ganas de estar por estas playas”

Durante los próximos días la playa de Pantín, situada en el municipio de Valdoviño, acogerá la 37ª edición del Abanca Pantin Classic Galicia Pro, prueba valedera para la World Surf League (WSL), pero también en este año, al igual que en años pasados, la Para Surf League (PSL), competición reservada a personas que tiene algún tipo de discapacidad.

En esta categoría competirá la malagueña Sara Almagro, un claro ejemplo de superación, ya que lo hace sin manos ni pies, tras sufrir una enfermedad. Es subcampeona del mundo y campeona de Europa en su modalidad.

La malagueña en la playa antes de salir a competir

En declaraciones a COPE ha detallado que está muy contenta por regresar a Pantín y poder medirse a sus rivales. “La verdad que para mí ha sido un año complicado en cuanto a olas, porque aquí en el Mediterráneo hemos tenido muy pocas y he tenido que desplazarme a distintos sitios para poder prepararme la temporada”, ha detallado.

Asegura que “tengo muchísimas ganas de estar por estas playas” y recuerda que “yo toda mi vida he hecho surf, empecé con 5 años en el Bodyboard y luego con 11 años empecé a surfear en tabla corta, pero siempre el objetivo era pasármelo bien, por mi cuenta, a través de vídeos de YouTube, también aceptando los consejos de los que sabían”.

ENFERMEDAD

Almagro recuerda que, con 18 años, “en la propia cama del hospital mis padres me plantean hacer un deporte y a mí no se me viene a la cabeza el surf, porque me habían quitado las manos y los pies”.

Pero gracias a una persona que surfeaba en la misma playa que ella “empezamos a hacer las primeras tomas de contacto, cuando ya me puse bien del todo, tuve una salud bastante fuerte y empezamos a hacer una toma de contacto en una piscina y al mes, a la décima clase, me dijo que ya estaba listo para entrar en el agua y empezamos a entrenar”. Y entonces “la cosa se nos fue de las manos, nunca mejor dicho, y empezamos a competir”.

La andaluza detalla que Pantín es “mi favorito y es muy especial, porque el primer campeonato que yo fui fue a este, va a ser mi tercera o cuarta vez que voy a ir y la verdad es que he pillado olas de todo tipo, desde muy pequeñas a olas bastante grandes”.

Almagro se dirige hacía el mar en Pantín con uno de sus colaboradores

En competición, Almagro detalla que el público “siempre nos ensalzan por el valor que tenemos, por entrar al mar, sobre todo cuando lo hacemos en condiciones más complicadas”, detallando que hay personas con diversas discapacidades, ya que “en mi caso no tengo manos ni pies, pero hay gente que es ciega y entra a surfear, hay gente que solo le falta una pierna... Entonces claro, es un espectáculo que se da, que yo creo que es bastante bonito de ver y también la superación que hay detrás, ya no solo a nivel personal, sino a nivel deportivo”.

La malagueña también destaca el apoyo que siempre recibe de su familia. “Ellos son un apoyo constante, sobre todo a nivel personal y ahora mismo yo tengo un equipo con el que entro a surfear, sobre todo también a competir”, y que está formado por su hermano Alejandro, de 20 años, “y normalmente entro con Javi, que para mí es como un hermano, pero es mi entrenador principal”.

En el caso de Pantín destaca que estará con “una persona que he conocido en abril de este año y yo creo que también vamos a hacer un muy buen equipo. Y me encanta que en esta ocasión vayamos a estar los cuatro juntos, mis padres, mi hermano y yo, en este evento que para mí es muy bonito”.

ORGANIZACIÓN

En cuanto a la organización del Abanca Pantin Classic Galicia Pro asegura que es una competición que “me encanta, me parece que está muy bien estructurada y muy bien organizada. El hecho de que haya una adaptación y una inclusión para las personas con discapacidad, pues creo que suma puntos”.

También detalla que le gusta “el lugar, la gente y cuando ya vas varias veces a este campeonato, la gente te va conociendo e incluso tengo seguidores por redes sociales que se acercan a verme”.

Por último asegura que la prueba de Valdoviño, es una competición que “cumple con las expectativas, por lo menos que yo tengo, que la propia organización, aunque tenemos un apartado para nosotros, es inclusivo”, ya que “el propio evento es accesible, nos permite que las personas con discapacidad podamos acceder con facilidad” y que por ello “a la organización, al staff, no puedo pedir más, porque he estado en eventos donde solo somos las personas con discapacidad, y aquí estamos incluidos con el resto de gente”.