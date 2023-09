Cristóbal Parralo pide "pies en el suelo" a un Racing de Ferrol invicto

El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, se ha mostrado "contento" este sábado por el hecho de que el equipo no haya "perdido" ninguno de los cuatro primeros encuentros ligueros en Segunda División, pero ha apelado a tener "los pies en el suelo" ante "lo que queda por delante; esto es muy largo".

En rueda de prensa, el técnico ha asegurado que los "jugadores son conscientes" de las dificultades del campeonato y ha señalado sobre el último fichaje verde, el extremo andaluz Álvaro Vadillo, que ha estado "trabajando con el readaptador" desde su llegada y que se incorporará "la semana que viene" a los entrenamientos habituales.

Así, ha apreciado que la última semana "ha venido muy bien para ver cómo está y protegerlo para que no tenga ninguna lesión" y ha mostrado su esperanza de que abra una etapa positiva tras afirmar en su presentación que ha pasado "años nada fáciles" en los que tuvo la "ilusión perdida" por problemas físicos y falta de minutos.

De este modo, Parralo ha considerado que el andaluz "ha dado el paso de venir aquí porque va a demostrar su calidad; nos vamos a beneficiar de ella, tiene que ser un jugador importante".

Sobre el partido de este domingo ante el Villarreal B en A Malata, el preparador ha expresado que el filial es un "equipo muy joven, con mucha calidad" y un "buen entrenador" y ha valorado que muchos "de sus jugadores ya tienen experiencia en la categoría", por lo que ha augurado un duelo "difícil, como van a ser todos".

PLANTILLA

Tras el cierre del mercado de contrataciones, ha insistido en que está "contento con mis jugadores" y ha reconocido que el equipo estaría "más completo" si se hubiese incorporado a un central diestro para "compensar la plantilla", pero se ha mostrado "satisfecho" y ha deseado que los últimos fichajes puedan "competir por un puesto" pronto.

Para medirse al Villarreal B, Cristóbal Parralo mantiene las bajas de Nacho Sánchez y Chuca por sendas roturas fibrilares y en torno a Enrique Clemente, sustituido la pasada semana por problemas físicas en la cita frente al Alcorcón, ha desvelado que ya "está con todos" y entrena con normalidad.

De cara al encuentro dominical, ha incidido en que el Racing de Ferrol utilizará "nuestras armas lo mejor que podamos" y ha matizado que el conjunto verde intenta "tener el balón", pero ha dicho que cuando "no se consigue hay que defender bien".

Parralo ha asegurado que es "un plus tener a nuestra afición entusiasmada" porque en "momentos críticos se superan las adversidades mucho mejor" y ha señalado que la ausencia de "muchos cambios en un club puede ser una ventaja" porque permite "tener estabilidad" en el seno del vestuario.

Finalmente, ha confesado que jugar partidos un lunes, como le ocurrirá al Racing de Ferrol en las jornadas 7 y 8, "no me gusta", pero ha recalcado que no "somos nosotros los que decidimos cuándo tenemos que jugar" y también ha opinado que hay "horarios mucho mejores", aunque ha aludido a factores como los "derechos de televisión".