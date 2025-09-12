El Aldebarán-Intasa de San Sadurniño se presenta en casa este sábado ante el Club Vigo Voleibol

El pabellón municipal de San Sadurniño acogerá este sábado, 13 de septiembre, una nueva edición del Torneo de Voleibol Concello de San Sadurniño, un clásico de la pretemporada que, en esta ocasión, enfrentará al equipo local, el Aldebarán-Intasa, contra el Club Vigo Voleibol. El encuentro, con entrada libre, comenzará a las 19:00 horas.

Este partido servirá como el primer gran test para ambas escuadras, que competirán en el mismo grupo de la Superliga 2 Masculina, la segunda división del voleibol español. El enfrentamiento es un prólogo a la liga, que arrancará oficialmente el 4 de octubre.

El Aldebarán-Intasa aprovechará el torneo para presentarse oficialmente ante su afición, mostrando el rendimiento de un equipo dirigido por Pablo Parga y con jugadores ya conocidos como Roi Losada, Manuel Gomes, Álex Vizoso o Jaime Caamaño, así como la nueva incorporación del canterano Iván Dopico.

El Ayuntamiento de San Sadurniño invita a todos los vecinos a acudir al pabellón para disfrutar del encuentro y apoyar al equipo en su primera cita en casa, consolidando al municipio como un referente en el voleibol gallego.