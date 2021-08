Mediodía COPE Ferrol 4/8/2021 (De 12,30 a 13,00 y de 13,20 a 13,30 horas)

Herrera en COPE 12 y 30 de 12 saludos de Javier García nombre de todo el equipo que compone la redacción de COPE Ferrol puedes seguir a través del 837 de onda media nuestra emisora decana 97.9 FM y también 101.3 también a través de Internet allá en el lugar en el que te encuentras estamos a 4 de agosto hemos tenido las últimas horas lluviosas parece que ahora comienza a salir el sol en unos minutos vamos rápidamente hasta Meteogalicia para conocer también la predicción tarde y también para lo que resta de jornada en un día en el que concejal de Cultura y de fiestas de Ferrol Antonio golpea presentado la programación de las fiestas de verano de Ferrol se van a provocar desde el 21 hasta el 31 de este mes de agosto todo ello siempre condicionado por esos protocolos contra el coronavirus y de alguna forma también les iremos desgranando serán los artistas quienes eran los intérpretes más destacados podemos decir que por ejemplo el cierre de fiestas el 31 de agosto será para un ferrolano para Andrés Suárez que actuará aquí en las fiestas de Ferrol que pondrá melodías como estás bien como nunca como siempre cuanto más hace falta para Andrés Suárez que estará en la plaza de armas desde las 21:30 el martes 31 de agosto es una de las propuestas musicales además para inaugurar precisamente las fiestas de verano también hay otra propuesta significativa Sidecars que estará también en la Plaza de Armas a partir de las 21:30 el sábado 21 precisamente también la Plaza de Armas será el lugar en dónde se miran varios artistas de reconocido prestigio por ejemplo el lunes 23 lo hará Amparanoia también en la Plaza de Armas a partir de las 21:30 o también al día siguiente Sabela a esa mis a las 9:30 hay que destacar también que por ejemplo las fiestas de Ferrol volverán a tener su día de las rondallas será el Festival de rondallas a celebrar también en la plaza el lunes 30 el día anterior al finalizar las fiestas y también Dulce Pontes estará en la plaza de armas a las 21:30 el domingo 29 de agosto cuando juro que sí procura y también tendrá un protagonismo especial el parque Reina Sofía porque allí también al mismo tiempo se van a celebrar muchas de las propuestas que ha preparado la Concejalía de Fiestas para este año habrá circo habrá monicreques habrá cine también habrá espectáculos para los más pequeños danza teatro pintura magia circo de calle también van a ser principalmente el parque Reina Sofía y la Plaza de Armas donde se van al mar cada jornada las propuestas la propuesta para los digamos pequeños de la casa a las 7:30 en el parque Reina Sofía y los conciertos a partir de las 9:30 de en la Plaza de Armas 1234 pequeño avance de las fiestas de verano mañana hablaremos aquí con el concejal de Cultura de Ferrol con Antonio golpe concejal de Fiestas también para desgranar cuál programa preparado para este año 2021 año también de nuevo donde las fiestas están condicionadas por la situación sanitaria queremos también conocer a esta hora del día cuál es la predicción del tiempo para ello como cada jornada nos vamos hasta Meteogalicia saludos día os en Ferrol en a sua comarca tenemos un tiempo muy susto revés lo que sucede Bonte comenzamos o día coste los cubiertos a Inda con alguna lluvia de carácter feble a tendencia hay que avanzar las horas de irse de Chobe best move sobre todo a partir de mediodía se puede ir abriendo algún tímido claro todo esto también con cambio de eventos comenzamos odia conventos dos suroeste e por la tarde quedarán de dirección noroeste encantos temperaturas destacamos sobretodos valores nocturnos no vais a MoS2 dezaoito grados en toda noite o sea máxima quedar arredor 223 saludos desde meteo Galicia Consellería de Medio Ambiente Territorio e vivenda inmueble Xyloto domésticos Pérez polo nos ofrece la información del tráfico muebles en avenida de Cuba en el 15 y electrodomésticos en la calle Concordia en Ortigueira a estas horas de la mañana se circula sin ningún tipo de incidencia en las carreteras de nuestras tres comarcas hay que destacar que a eso de las 23:30 se producía ayer una para accidente de tráfico nacional 651 en el lugar de Larache en el municipio de cabañas afortunadamente Herrera en COPE Ferrol y mito informativo por ejemplo les contamos que el servicio de socorrismo de las playas de Ferrol a pesar del tiempo que hemos tenido durante el mes de julio y también en junio atendió hasta 174 entre los diferentes arenales en dónde se presta este servicio concretamente entre los nueve arenales la mayoría de ellas precisamente han sido por incidentes con fanecas bravas o escarapotes son la mayoría de esas influencias aunque bien es cierto que también se realizó algún rescate en el mar hay que destacar también que en el ámbito municipal en el Ayuntamiento de Ferrol el grupo municipal del PP afirma que los planes Express que está ejecutando el gobierno de Ferrol para parchear y arreglar las calles son simplemente según los populares maquillar en la tablet que presentan estos viales y también en otro orden de asuntos cabe destacar que la Xunta de Galicia destinará fondos a los municipios de Cerdido Mañón Somozas para mejorar el sistema de abastecimiento y saneamiento de aguas así lo anunció en el día de ayer el delegado de la Xunta nuestra provincia Gonzalo Trenor que se desplazaron hasta el municipio de Magnoni más vente hasta la estación depuradora de aguas residuales de O Barqueiro en donde estuvo acompañado por el alcalde de este municipio por Alfredo Dovale en lo que se refieren a las ayudas a estos tres ayuntamientos que sacar los ayuntamientos Cerdido mañana van a recibir cerca de 50000 para poder realizar diferentes obras en las temas de saneamiento y también de abastecimiento de estos municipios y también en las últimas horas hemos conocido que en lo que se refiere al coronavirus Ferrolterra Eume y Ortegal superado ya el millar de casos activos concretamente según la comunicación realizada a las 10 de esta mañana por parte de la Consejería de Sanidad de somos total del 1037 positivos 47 más la jornada de ayer y hay que destacar que también aumenta el número de pacientes ingresados son 20 los pacientes ingresados en la planta Kobe del hospital Arquitecto Marcide uno más que la jornada de ayer en la unidad de cuidados intensivos mientras que en domicilio se hace seguimiento médico telefónico a un total de 1010 personas además en las últimas horas también desde la de Sanidad se ha comunicado el fallecimiento de una persona un hombre de 84 años que fallecía antes de ayer lunes y por lo tanto Sonia 223 las personas que han perdido la vida a causa de esta pandemia desde marzo del pasado año cocina tradicional protagonizada desde hace 25 años por la excelente calidad de los pescados mariscos y carnes de Galicia mesón restaurante de Manuel paseo de A Malata frente al pabellón deportivo de Manuel porque afortunadamente siempre y algo que celebrar nuestra responsabilidad en el hospital Ribera Juan Cardona en la calle Pardo Bazán Ferrol con cita previa desde 30 y resultados desde una hora 00 hospital Ribera Juan Cardona especialistas en cuidarte Herrera en COPE COPE Ferrol estar informado mediodía vamos hacia Ali durante los últimos años Toñín en marcha una iniciativa que de alguna forma nos retrotrae no tiempo o Museo Etnográfico de A Capela que consta de varias unidades a recorrer de forma virtual nos vindeiros minutos correo director con Secundino García don Secundino García saludos muy tarde bueno me acapella podemos retrotraernos no tiempo visitando varias las propuestas que tenga ese museo etnográfico de A Capela los espacios varios lugares pero digamos que o centro neurálgico he a Casa Do pazo digamos subir todavía no está pero paso que está bien unos días que no te cuida mucho a casa de Cabot catálogos contra monos o que precisamente utiliza falla nos para a sua vida cotidiana como unidades de producción al consumo para comer desde la ruta de su cortado todo G sus principios que necesitaban para su vida diaria reciclar reutilizar esos hacíamos fallo gusanos lo que pasa que las nuevas tecnologías olvidamos un Pou con forma de vida podemos decir que fueras pasando 60 hasta que estaban todos los récords que ha quedado media solo iríamos ahí donde podemos ver bueno pues esas herramientas que antiguamente cómo vivían en cómo dormir en como bueno me fascina su había diaria pero también estemos en una gráfica capella vaya un poco más sana porque también tengo un parque en no gráfico que nos dice precisamente donde reunión de recogida ni como fácil en esas materias primas de caballo castaño recorrido hay muchos grabados más penas que estamos mosqueados donde hicimos es un poco he a vida diaria dos más pero también os pequenos que la que la había mojitos en cada casa tienen que ir a escola el endomisio no gráfico dixeron bueno pues vamos a quedar también como era nas escolas aquí van a que les pequeños que todavía puedan contemplar Escola ver poca franquista de etapa en que está España pues estaba en esa época como un habitante común materiales antiguos escoles unitaries y resultando que te llamo salgo mantequilla realmente me digamos que entregas con los partidos ganó 70 50 o Museo Etnográfico da Capela en aceo cuándo comenzó duendes activa la Escola de tratar de recoger elementos de 2 que no podéis digamos que no eran contacto 90 resultado que no se puede perder posteriormente todo resto sé cómo podemos visitar ese a Casa Do pazo se Parque Etnográfico esa recreación de una escola de de mediados de secu bueno me daré una vuelta a ver ahora no eran casados te gusta bastante normalmente no Bosco de momento estamos cerca pero bueno si no que es una escolar canción de Escola está en la Casa de Cultura Núcleo Das Neves y acaso Dopazo un poco más difícil despegar P bueno claro que no es muy complicado un lugar a visitar está lloviendo verdad pues porque no mira está hasta capella y aprovechar que se verdekete designer en ese municipio en el gordo 2 caso Dopazo pues también puede ser un momento de entretenimiento hogar para unos días que a mí nos vamos bien eso está claro clínica Secundino García director de Museo Etnográfico de A Capela gracias por estar con nosotros dos veranos en un poco da nosa historia electrodomésticos Pérez polo 168 con vosotros somos la segunda generación amplia exposición de muebles con más de 2000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos atención personalizada Pérez polo le garantiza su servicio post venta muebles en avenida de Cuba 15 teléfono 981 400 170 y paralelos electrodomésticos en la calle Concordia 9 teléfono 981 42 22 33 en Ortigueira abrimos sección gastronómica saborea nuestra colaboradora Marta Cerdido Pintos autora del blog cocinando en Villa Elena a la que podéis seguir también en diferentes redes sociales como Instagram o facebook Marta bienvenida buenas tardes tardes hada últimamente también estás eh te voy a hacer un directo de receta través de Instagram que me ha encantado la verdad hoy mismo leer la receta que verla con ísimo tiempo pero bueno a mí me divierte y en eso estamos vamos a hablar hoy de algo a priori muy sencillo como es la comida y las recetas y los prados a la plancha pescados carnes o verduras son susceptibles de esta técnica que además es muchísimo más sana pero no siempre es fácil porque incluso en los pescados o en las carnes necesario un buen aliño o incluso en adobo anterior verdad sabor a humo que no se lo podemos dar en la plancha o triunfo o fracaso no hay término medio es decir tú puedes te puede salir un guiso regular pero la plancha barbacoa o te sale bueno ya no se puede tomar entonces hay que hay que tener que tenga mucho calor pero que las llamas no estén dando directamente al producto es muy importante los aliños hay gente que se los pone antes de me gusta casi a veces ponerle los aliños después de decir que la carne se haga en su propio jugó hasta luego alguna costilla adobada o algo así un adobo que lo puedes hacer pero ponérselo por encima sobre todo porque sino pierden parte de ese porque siempre los aliños tienen sal tienen pues eso con vinagre o vino lo que sea y eso siempre le va quitando parte del y entonces a mí por eso me gusta ponerse los como dice Carlos Herrera por fin así me gusta ponerse los porfi más vale pues teriormente y qué tipo de aliños le pegan mejor a una carne o un pescado a la plancha buena brasa ahora tendría que estar hablando mi marido que es el efecto del asunto pero yo le voy a robar las recetas y os las voy a contar a vosotros por ejemplo es un pescado grande a la brasa pues por eso una palometa puede ser una dorada puede ser cualquier cosa lo primero del pescado es nunca quitarle la piel ni las espinas vale esas esquina hacen como si fuera una papillote pero natural vale luego se le quitan porque la piel se deja cuando lo abres a las faldas siempre conservarle la espina interior y lo pones a la brasa hasta que se haga el pescado y que tener mucho cuidado con el tiempo y no con un aliño para esos pescados blancos tipo puesto que tengo palometas atoradas bueno todo tipo de excusa para el salmón es con un poquito de mantequilla un poquito de aceite de oliva o la mantequilla diluida música de aceite de oliva yo no soy amiga de la mantequilla pero en esto le da un sabor especial mano Quito aceite de oliva zumo de limón un poquito de pimienta y eso por encima de ese pescado que acaba de salir súper caliente de pescado barksolver toda esa poquita de grasa que lo puedo asegurar que es delicioso ponérselo claro por la parte que no tiene la piel inmediatamente después de sacarlo inmediatamente después de sacarlo para que esté caliente el pescado se deshaga más todavía y se absorba por ejemplo el bonito la plena temporada bueno quién es el rey del cuchillo la ventresca ya se sabe que comerla en el momento y eso ya no hace falta nada más que un poquito de sal y la del 13 Asun pero los lomos que nosotros podemos congelar y tirando de ellos cuando está buen precio el bonito y ahora es un momento en nada es simplemente dejarle la piel al lomo vale es muy importante vuelta y vuelta que esté un poquito no se hace mucho y la sal por encima y yo por ejemplo al bonito que seco lo que hago es por el punto le haces un tomatito partidito con como si fuera una vinagreta que le hace un salpicón y eso se le echas por encima también si medinagres solo con el aceite y se lo yo lo que le hago son unos tomates confitados con un poquito de azúcar y esos deliciosos pero es que es que el bonito a la brasa es que no tiene igual eh no hay que pasarlo ojos tiene que estar bastante Rosarito por detrás sardinas porque decir de la sardina eso lo sabe hacer todo el mundo ni nada en cuanto las escamas es muy importante porque cuando son descongeladas porque las venden también vienen sin escama y no saben igual Marta los aliños para la carne vale verduras también en su defecto para la carne para las verduras siempre quieres hacer previamente es como el aliño pero las quieres hacer rojitas como él como las horas para que esto es muy gallego también el aliño que le tienes que hacer solo tienes que hacer el día antes por lo menos lleva pimentón lleva un poquito de orégano si le quieres poner conmigo y no echarle aceite eso es como a mí me va bien a mí me enseñaron a ser las orzas y y yo se lo enseño los demás sin aceite porque porque el aceite no deja que la línea pene en la carne vale entonces con qué con qué hacemos para que eso es un secos se conviertan en números y nos podamos juntar con un poquito de agua o un poquito de vino blanco y sin sal los cruzados yo los hago siempre sin sal porque porque sino la sangre y se deshace la carne se desangra cuando le pones el calor en los padres bien lo dejas en la nevera 24 horas 48 horas con esa mezcla de sentimientos y le quiero responder a Miriam casa claro dice niños fantástico y te sirve para hacerte una torta para hacerte un lomo de cerdo para hacer cualquier cosa es nada pimentón si quieres ponerle picante picante si quieres ponerle Romero Romero lo que quieras y un poquito de agua en el caso de que no tengamos barbacoa obra podemos utilizar la plancha en casa un horno que está casi mejor utilizar la plancha efectivamente no pues fíjate unas alitas no lo pensabas pero tú compras unas alitas o unos muslos contramuslos que están siempre bien de precio que te los trocen es una una limito con un poquito de hierbas que te gusten un poquito ahora que todos tenemos esa salsita de soja o esa salsita Perry que le da un toque un poquito un poquito así le gustó las salinas un poquito seria no hace falta tanto tiempo que tenerlas una horita o dos y luego a las metes al horno que se txurruski y eso vamos los niños dicen las lágrimas y ir a McDonald's bueno no quieren ir a otro sitio a otro sitio de comidas nada hamburguesas Marta muchísimas gracias por acompañarnos como siempre saludos un beso es un monte Madeira para vender llámanos Madeiras Mesía valoramos en mercamos Madeiras Messi América moza tú a Madeira o melhor prezo y además vendemos leña Carballo infórmate no 669 20:34 Vinteún o'seixo it1b 9720 607 cassettes llévate tus platos listos a donde quieras platos caseros relaciones meriendas y ahora también mariscadas llámanos te lo organizamos hace desde nuestros fogones estamos en Dr iglesias Ferrol y redes y así pidiendo un ratito de sol con fórmula diablos vamos a llegar alguna de la tarde momento también para conocer la actualidad de España y del mundo peso medio día 13:20 comienza aquí también usted dirá el tiempo de participación de los dientes ya saben que ponemos todos los días en antena en el 981 333 105 y a través del whatsapp 687 96 82 91 este canal de participación de todos los oyentes queda alguna forma ponemos como decíamos en antena de lunes a viernes entre las 1:20 y la 13:30 ya tenemos ya la primera llamada de hoy usted dirá buenas tardes la alcaldesa y he llamado por tu padre que hay un terreno aquí en mi casa en la río Mandeo pegado al Parque de los Niños con mucha maleta y ratas y como todavía no quería cortar los de semana no pero otra vez para alcaldesa Narón a ver si nos puede venir aquí porque está pegado al parque un mucha maleta y los niños están ahí pegados buenas tardes está usted por su llamada y su participación bueno pues en ese caso de cenar o nos llegaba hasta mala llamada para reclamar la limpieza de un terreno particular en Narón ejecuta en caso de que eso es un propietarios en su propietario no realices la limpieza se adjudique se realiza la limpieza con la autorización de entrada por parte del juzgado y posteriormente se les da ese coste usted dirá buenas tardes encima nos dejen quitar dinero antes de las 11 y positivas después de vosotros espero que alguien se manifieste también meses años están siendo también motivo por los pechos por las comisiones moitas vez están siendo controversial 333 105 es el teléfono con el que pueden participar para abordar aquellos asuntos que les para comunicar a otros oyentes y para de alguna forma convertirnos en un altavoz de Ferrolterra Eume y Ortegal nos remiten aquí a través del whatsapp mensaje de Meirás hasta que pase una desgracia se refiere bueno por si esas instalaciones que dejaron de operar hace unos años y están completamente abandonadas 981 300 105 también atendemos por la limpieza del río y gracias a los vecinos cercanos por insistir muchas gracias bueno pues lo siga también este mensaje en este caso es una felicitación para el Ayuntamiento de Narón 981 333 105 servisol la empresa de limpieza que necesitas mantenimiento de limpieza de comunidades oficinas garajes cristales comerciales y hogar con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia disponemos de albañilería y pintura servisol una empresa seria que cuida a sus clientes limpiezas servisol estamos en calle Cabo Prior número 9 11 bajo de Ferrol o en el teléfono no veo 132 1999 a tenemos otra llamada en usted dirá usted buenas tardes pero Ferrol coronavirus porque aquí ni en los medios comunicación de la región lo que es la televisión gallega y demás y la radio gallega no pintamos nada que la gente es de Ferrol solo posición deben pensar que que hay que pedir cosas que antes no se hace nada sol hacemos nada gracias por su llamada y su participación estoy entre la verdad es que no lo estábamos escuchando con el sonido que nos gustaría pero más o menos se entendíamos que su demanda era que por Ferrol no se pedía nada vamos a tener otra llamada usted y la buenas tardes buenas tardes diga una verdadera estamos todos vale y cometido con los pensionistas están aprovechando gracias 333 105a tenemos aquí todas sus llamadas también a través del whatsapp en el 687 96 82 91 tenemos alguno pendiente y le damos ahora prioridad las llamadas para que no espere nuestros oyentes sucediera buenas tardes usted dirá buenas tardes digamos señores del gas antes ponían un papel en el portal dónde se podía apuntar el la lectura venían a mirar el ahora ni vienen a mirar el contador y pone en el papel en el portal yo ayer me pase media mañana llamando a tres teléfonos y no fui capaz de nadie nada más que con las máquinas esto es como los bancos aquí yo no se ríen de nosotros aquí cada uno hace lo que le da la gana y la gente mayor yo no sé que va usted por participar y por llamar 981 333 105 el teléfono de participación de los humos una pregunta por qué una persona que cobra un mínimo de 500 mensuales si pasas de esos 500 no puedes entrar a comer cocina económica a qué jugamos se comprende que somos pobres y cobramos una miseria un toque de atención y por los por favor miren este asunto usted dirá buenas tardes señor acaba de dar la queja de los del gas estoy totalmente de acuerdo con ella y también la doy de macetas porque hacen lo mismo cobran el recibo estimado me pone tell me vienen porque cuando venían dejaban el cartoncito por debajo de la puerta y tú podías ir a echar allí el buzón pero ahora me ponen papel aquí hubo yo vivo en la carretera de Castilla hubo unos tres meses te pusieron desde que estamos con esto es que estás en el portal ahora ni papel ni bien ni nada entonces te cobran estimado nunca tira nada baja no siempre tiran al alta y aparte otro comentario siguen cobrando que yo tengo una carta de ellos de conforme yo no sé si era en marzo o abril pagar los atrasos de la depuradora a mí en este recibo me siguen cargando tres 13 y pico de atrás de la depuradora entonces con eléctricas y todo eso imposible hacer nada porque por más denuncias que presente siempre siempre ganan ellos buenas tardes también por su participación por su llamada usted ya no 333 105 también el whatsapp 687 96 82 91 a tenemos otra llamada usted dirá buenas tardes sí sí cómo se hacen los protestar porque es de vergüenza no la gente estamos dormidos nos dormimos de repente no salimos para nada estudio en la luz una barbaridad si tuvieras hijo yo estamos todos en la calle pero como están los comunistas nadie se mueve no de verdad lo de los bancos es lamentable que una persona no puede ir a pagarla de su casa porque saco las maquinitas y los mayores no entendemos las maquinitas a ver si se enteran si no estoy allí se lo dije como si nada porque una persona no puede ir a pagar sus cosas al banco porque y después lo que te cobran los intereses que cobran es de vergüenza y estamos dormidos en Ferrol señores no sé que nos dieron pero estamos dormidos salir todos a la calle hombre que no te he dicho lo que están haciendo con la gente entre los mansos el gas el agua el otro lado todo se explotan por todos los meses lamentable y se está portando menos muchas gracias por contrato de pasar a mirar el contador tres veces al año hasta aquí nuestro espacio de austeridad sí ahora la información de España y del mundo