Así se vive la Semana Santa en A Coruña: “Es una devoción”

Quedan unos días para que comiencen las procesiones de Semana Santa en A Coruña. Doce recorridos forman parte de la programación. La primera salida será el viernes, con la procesión de la Virgen de los Dolores.

El pistoletazo de salida se ha dado este fin de semana con la presentación oficial del cartel de Semana Santa 2024 en la Fundación Barrié de la ciudad herculina. Decenas de personas asistieron al acto, con toda la ilusión de la renovación de la fe a las puertas de la Semana de pasión.

Las voces de una pasión intergeneracional

Son días que esperan con especial ilusión personas como África y Rafael. Forman parte de la congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro. “Ya llevamos un par de meses ensayando los cofrades tanto los pasos como la terminación de montar todas las imágenes encima de ellos, la decoración… es un trabajo que está por detrás que no se ve que después luce tan bonito como estamos haciendo que luzca”, afirma Rafael.

Él es porteador y resta importancia a la preparación física necesaria para hacerlo. “No es una preparación, es una devoción”, afirma convencido. Lleva 20 años con esta participación activa en las procesiones y asegura que “desde el primer día que me metí debajo de Nuestra Señora de la Soledad, no he vuelto a fallar y estoy aquí. O lo vives debajo o no sabes lo que ello significa”.

Vídeo Resumen de la presentación del cartel de Semana Santa 2024 en A Coruña





África se vuelca con la organización todos los años y habla de unas fechas que se viven “con mucha intensidad y la pasión”. Ella se encarga de que todo ruede a la perfección, “siempre detrás, en el orden, las flores, las ropas”. Este año, “como primicia”, anuncia que saldrá “de mantilla”. “Estoy animada a salir un día”, anuncia con júbilo.

Pero también destaca el relevo generacional, de la mano de peques como Margarita. “Este año voy a participar en una, el viernes, vamos a caminar dos horas”, avanza. Ella tiene ocho años. Tiago, de once, estará de nuevo en otra procesión para “llevar las velas”. Cuenta que ya llevan “practicando” en la iglesia “dónde va a estar cada uno”. Tiene claro por qué es importante la Semana Santa: “para mantener la tradición”.

El cartel, un “homenaje”

Parte del espíritu de África, Rafael, Margarita y Tiago lo recoge el propio cartel de Semana Santa. Es una fotografía de Daniel Martí y muestra un grupo de costaleros mientras portea una imagen. Planteó un “homenaje” al “esfuerzo voluntario” de quien hace posible que salgan las procesiones, “a todas las personas, no solo los porteadores, sino a los que cosen, los que limpian, los que recogen… los que organizan todo”. Cree que “hay que valorarlo” porque “los pasos son importantes, pero los pasos sin la gente no pueden salir”

Cartel de Semana Santa 2024

El presidente de la Junta de Cofradías, Salvador Peña, incide en que la Semana Santa en A Coruña está calando en la ciudadanía y “cada vez tiene más arraigo en la gente”.Hace notar “muchísima más gente en Viernes, Jueves Santo que hace cuatro años” y animó en el acto a extender este espíritu entre todos los amigos y allegados de las personas asistentes.

Ejemplo de solidaridad y unión

El acto de presentación lo presidió el delegado de comunicaciones del arzobispado de Santiago de Compostela, Manuel Blanco, que destacó la sinceridad y la unión de los creyentes, que entronca muy bien con el espíritu de una ciudad como A Coruña, que ““siempre se ha definido como una ciudad abierta, variopinta, laica, de sana convivencia y si es necesario unida”

Audio Discurso de Manuel Blanco en el acto de presentación del cartel de Semana Santa





Ejemplos no faltan: “no hay más que ver el deporte , tantos aficionados, o los barrios, para unirse ante las dificultades y los miedos”. Blanco afirma que “en esa sinceridad, encaja muy bien la Semana Santa, quienes desean dar un mensaje sin trastienda ni doble vía, de solidaridad, frente al insano y asfixiante individualismo que convierte en egoístas a hombres y mujeres”.

La Agrupación Musical Virgen del Carmen de Ferrol abrió el acto con unas marchas en el vestíbulo de la Fundación. Al término, la soprano Guadalupe Teuntorinterpretó unas piezas de música sacra. Ella participa activamente en varias procesiones de la Semana Santa, y destaca, especialmente, la emoción del Santo Encuentro. “Suelo cantar en uno de los balcones de la Calle de la Amargura. Lo he cantado muchas veces, pero todas las veces se me ponen los pelos de punta, me encanta”, dice.

Actuación de Lis Teuntor

Al acto asistieron el concejal de Relaciones Institucionales Juan Ignacio Borrego, además de varios ediles populares como Antonio Deus, Carmen No y Roberto Coira o la presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Rosa Otero. El sábado, 23 de marzo se celebrará el Pregón de Semana Santa a las 20h en la Colegiata de Santa María.

Foto de familia al término del acto