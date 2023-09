La vuelta al cole en A Coruña: así se ha vivido en el colegio Curros Enríquez

Este lunes ha sido el día de Vuelta al Cole en mayúsculas. Ha comenzado la actividad lectiva en todos los niveles. Unos 32000 menores se han vuelto a reunir en colegios e institutos desde Infantil a Bachillerato en la ciudad. Si hablamos de la Universidade da Coruña, contamos a 19000 estudiantes, a los que hay que sumar el alumnado de Formación Profesional.

UN DÍA DE REENCUENTROS EN EL CURROS ENRÍQUEZ

El colectivo con mayor número de estudiantado en la ciudad es el de Primaria. 13000 niños y niñas se reencontraron con sus colegas de clase, como en el colegio Curros Enríquez. Emma, de 9 años, confesó que le había sido “imposible” dormir, y Xalo, que entra en Segundo, llegó a decir que se levantó a las “tres de la mañana”.

Pedro, de 8, madrugó demasiado y, como muchos, cuenta que su asignatura preferida es el “recreo”. Mientras, su compañera Adriana no ocultaba su entusiasmo por algo que para ella no es, ni mucho menos, la rutina. “¡Me encanta el colegio!”, exclamaba al tiempo que aseguró que lo que más le gusta de las clases es “escribir”.

En lo que ninguno escatima tiempo es en enumerar la lista de compis que vuelven a ver después de un verano. Javi y Xalo, inseparables desde el primer momento, bromean a la puerta del colegio mientras Andrei alterna castellano e inglés para citar a algunos de sus amigos preferidos. Este niño de 11 años lleva año y medio de A Coruña, refugiado desde Ucrania, y lo que más le gusta del colegio es “el inglés”, que suma a las tres lenguas que ya sabe (ucraniano, español y “un poco alemán”).

VUELTA A LA RUTINA CON OBRAS

Niños y niñas se van despidiendo de las madres -siguen siendo mayoría femenina-. “Yo creo que siente que fue al colegio la semana pasada, lo peor vendrá ahora”, dice Sabela. Laura asume con tranquilidad “un año más” aunque reconoce que “siempre es un día especial”. A Paco le toca de nuevo el colegio como abuelo y reconoce que “hay que madrugar un poco porque la madre tiene que trabajar temprano”.

Normalmente se dividen la entrada al Curros Enríquez en dos grupos, en sendas puertas, pero este curso solo utilizan una. La otra está llena de escombros, material de obra y paneles sándwich. Continúan durante los primeros días los trabajos de adecuación del centro, que se compatibilizarán con la actividad lectiva.

“Parece ser que es un mes más”, cuenta Sabela, que confía en que, como han dicho, vayan a “coordinar” para combinar obras y clases sin molestias. La Xunta invierte un millón de euros para renovar la fachada, el aislamiento y la iluminación de este colegio de Monte Alto.

MAYOR COSTE DEL MATERIAL ESCOLAR

De momento, las mochilas van medio vacías a la espera de contar con todo el material y los libros de texto. Y en esto también se nota la subida del coste de la vida. “He comprado tres para el mayor que está en el Instituto y son 110 euros y, para ella, 70”, cuenta Laura. Otra madre llamada Laura todavía no ha comprado los manuales pero presume “que será más caro, como la vida” y Sabela no ha notado gran diferencia, pero teme que “los materiales” se hayan encarecido.