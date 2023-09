El verano de 2023 ha sido el más caluroso de la historia en A Coruña

En los últimos meses es imposible no haber pronunciado la frase “qué calor”. Y no una, sino varias veces. Ahora, sabemos que la percepción general de que el tiempo en A Coruña no era el habitual tiempo suave de verano era real.

El verano de 2023 ha sido el más caluroso en A Coruña desde que hay registros. Es decir, desde 1961. Es lo que demuestran los registros de la AEMET. “Hemos tenido el verano más cálido de la serie histórica”, resalta Francisco Infante es el delegado de la agencia en Galicia. Los valores están por encima del verano de 2006, “que era hasta el momento el verano más cálido”.

MÁS CÁLIDO Y HÚMEDO EN GALICIA

La tendencia se da también en Galicia. En toda la comunidad, ha sido el segundo verano con temperaturas más altas de la historia, con una media de 20 grados, cuando lo habitual era poco más de 18. “Estamos inmersos en los efectos del calentamiento global. Se deja notar que estación tras estación estamos teniendo temperaturas cálidas o muy cálidas en todo momento”, recuerda el meteorólogo.

En Galicia la precipitación en el último trimestre estuvo un 20% por encima de la media, pero esto es fundamentalmente por las tormentas de junio, ya que julio y agosto fueron secos. De momento, Galicia no está en sequía meteorológica, mientras que otras zonas de España sí presentan un déficit hídrico severo y continuado.

¿QUÉ TIEMPO HARÁ EN OTOÑO EN GALICIA?

La AEMET ha difundido este viernes su predicción estacional. Para el otoño de 2023, parece casi seguro que se registre calor. “Hay una alta probabilidad, insisto, una alta probabilidad de que el trimestre sea más cálido de lo normal en todo el país, incluyendo Galicia”, apunta Infante. No está tan claro respecto a las lluvias pero probablemente el trimestre octubre-diciembre “sea más húmedo de lo normal”.

Se observa un cambio en el patrón de las lluvias: hay menos, pero son más destructivas. “la distribución de las precipitaciones cambia, de tal manera que tiende a concentrarse en periodos de tiempo más cortos”. Esto significa que son “más intensas” y que alternan con “períodos sin precipitaciones” que pueden conducir a “sequías más prolongados”.



Los contrastes son la tónica y se ven ya este fin de semana. Ya esta tarde- noche, llegará a Galicia una borrasca con vaguada que dejará chubascos con tormentas, especialmente en la mitad oeste, tanto el sábado como el domingo.

Fin de semana en Galicia baixo a influencia da borrasca e frontes asociadas

