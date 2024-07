Maleza y basura en A Zapateira (A Coruña): "Un cóctel un poco explosivo..."

No hay mal que por bien no venga. Eso es lo que se dice. Y lo que es malo para algunos, es bueno para otros. Por ejemplo, el tiempo o el mal tiempo de este verano. Mientras los hosteleros miran al cielo a ver cuándo llega el buen tiempo, las lluvias benefician a que, a estas alturas, la ciudad no sea un completo estercolero. A los vecinos de A Zapateira, un barrio periférico de A Coruña, también les beneficia que llueva, porque este año, denuncian, la maleza campa a sus anchas.

El presidente de la asociación de vecinos de A Zapateira, Juan Sánchez-Albornoz asegura que están "preocupados" por la presencia de maleza pero también por la acumulación de basura. "Tenemos un cóctel un poco explosivo en este momento. Entre la maleza que no se ha desbrozado nada este año. Como no ha venido calor, la gente no se ha preocupado y la maleza está pegada a las casas. Ahora tenemos los contenedores desbordados. Y la gente es un poco incívica. Como no hay donde tirar enseres, vertederos ilegales. Tenemos A Zapateira llena de muebles y de enseres por todos los sitios", destaca.

Por eso, Sánchez- Albornoz asegura que no sabe "qué va a pasar" cuando llegue el calor. Critica, en este sentido, la "dejadez municipal" que califica de "impresentable". "Seguimos con una política que no tiene soluciones", apunta. El ayuntamiento de A Coruña solía notificar a los propietarios de fincas en el primer trimestre del año que tenían que limpiarlas. Si no lo hacían, el ayuntamiento ejecutaba de oficio el desbroce y le pasaba el cargo a los propietarios. Lo ejecutaba en el segundo trimestre del año para que cuando llegase principios de junio estuviese todo listo.

Este año el ayuntamiento, no saben estos vecinos por qué, no ha hecho esas notificaciones. Reconoce Sánchez- Albornoz que todos los años los vecinos de este barrio tienen que llamar al ayuntamiento e insistir para que se reclame la limpieza de las fincas, pero este año, "yo creo que están desbordados con el tema de la basura". A Coruña sufre desde el pasado día de San Juan una huelga indefinida e intermitente del servicio de recogida de basuras que está dejando una ciudad llena de residuos sin recoger en sus calles.

"La verdad es que el tiempo está ayudando al gobierno municipal porque no ha llegado el calor pero como llegue la mecha está ahí preparada. Es terrible y peligrosísimo este momento", lamenta el presidente de la entidad vecinal.

Llamamiento a los vecinos

Ante esta situación, pide a sus vecinos que no tiren en el monte la basura, que no se tiren enseres. "Es peligrosísimo, va en contra de todos", destaca.