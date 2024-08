Vecinos de un barrio de A Coruña declaran la guerra a los árboles: "La gente no tiene luz en casa"

"Árboles sí, pero no así" es el lema que ha aparecido en carteles sobre muchos árboles del barrio coruñés de A Falperra, concretamente en la calle Pla y Cancela. No es que los residentes no quieran verde en su zona... es que los ejemplares han alcanzado un tamaño tal, que les complica la vida.

La vía está flanqueada por árboles de gran porte que, más que embellecer, son un incordio para vecinos y comerciantes. Tienen unos 30 años de edad y la altura llega ya a un quinto piso. Hay viviendas que no pueden ni abrir las ventanas porque se cuelan las ramas, según han contado en los últimos meses.

Un barrio de A Coruña recoge firmas para reducir los árboles: “Hay que padecerlo” En A Falperra llevan más de 400 apoyos en pocos días para pedir el cambio de los ejemplares de Pla y Cancela Noela BaoA Coruña 31 ene 2024 - 18:35





ÁRBOLES DESMADRADOS

"Tenemos unosárboles que tapan prácticamente todas las fachadas, llegan hasta el quinto piso y con el consiguiente problema, que lagente no tiene luz en las casas, no pueden abrir las ventanas", asegura. Cree que esto se da "son árboles más bien de monte, de bosque, digamos. Sobre todo de ríos, y en este momento están disparados, digamos desmadrados". Habla de edificios "que están protegidos y no se disfruta de lo que es el edificio todo"



Esto empeora en otoño, ya que, al ser de hoja caduca, "dejan todas las aceras con un manto de hoja" y "la gente se cae, sobre todo la mayor". Los comercios, tal y como relata, "se tiran meses así con que les entran todas las hojas para dentro". En algunos casos, a una vecina "las ramas con el viento tocan en la ventana y no le dejan dormir".

RECOGIDA DE FIRMAS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Han recogido 800 firmas entre los vecinos, para intentar que, aprovechando la remodelación de la calle, el ayuntamiento de A Coruña atienda su reivindicación de que se cambien los árboles por ejemplares de menor porte. Hasta ahora, aunque han tenido la visita de varias concejalas, "el proyecto dice que se va a poner un árbol a mayores" .

Carteles en los árboles de Pla y CancelaCedida







"Nosotros queremos un árbol urbano que se adapte biena la calle, al entorno, que lo haga bonito, porque ahoramismo, desde el principio de la calle, miras haciaabajo y ves prácticamente de noche", defiende Jaime. Y es que "no hay luz porque tapa las farolas", por lo que su conclusión es la misma que han plasmado en los carteles: "Queremos árboles, pero no así".