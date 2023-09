Seis condenas por acosar a un joven coruñés: patearon a su perro y le quemaron un cigarro en la cara

El juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña ha condenado a seis acusados de acosar en diferentes zonas de la ciudad a un joven que sufrió lesiones físicas y psíquicas, por las que tuvo que ser ingresado en un centro psiquiátrico.



Según la sentencia del 18 de septiembre facilitada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), "no hay duda de la existencia de una situación de acoso padecida por la víctima durante mucho tiempo", según ha asegurado el magistrado.



El fallo indica, además, que el acoso era "dirigido por uno de los procesados, con la colaboración, consciente o no en su total dimensión, de los restantes implicados", por el que es condenado a dos años de prisión y el pago de multas por un importe de 4.320 euros por un delito de acoso, un delito de lesiones y delitos continuados de quebrantamiento de medida cautelar y leve de coacciones.



También se le ha puesto la prohibición de acercarse a la víctima y de comunicarse con ella durante cinco años y diez meses.



A los otros cinco implicados, el juez les ha impuesto a dos de ellos la misma pena, una multa de 1.080 euros y un año de prisión; a otro seis meses de cárcel; y a los otros dos una multa de, respectivamente, 720 y 540 euros.



Tres de los condenados tendrán que pagar una indemnización a la víctima de 15.585 euros y, además, entre todos deberán abonar al Sergas la cantidad que haya invertido en las asistencias médicas al afectado.



El principal acusado, nacido en 1997, estaba enemistado desde hace años con la víctima "por un tema relativo al acogimiento del acusado por una familiar de la víctima y su cese, culpabilizándola de él", según la sentencia, que apunta también que el procesado "prosiguió con su actitud de hostigamiento hacia el denunciante, tanto directamente como a través de personas de su entorno social".



La consecuencia de este acoso, ha indicado el juez, fue que la víctima llegó a sentirse "despreciado e incomprendido", por lo que su círculo social fue "acortándose paulatinamente", lo que le llevó a "aislarse en su casa".



Entre los hechos probados que figuran en el fallo constan "patadas al perro de la víctima, agresiones, persecuciones, gestos, burlas e insultos".



Además, la sentencia recoge que en una ocasión, en la plaza de Pontevedra, "uno de los condenados le quemó con un cigarrillo en la frente" y en otra "le arrojó una botella de cristal" a la pierna.



La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso ante la Audiencia Provincial.