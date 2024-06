Rodean o edificio dos murais de Urbano Lugrís na Coruña dun mar de cintas azuis

Na rúa Olmos da Coruña, un andamio está cheo de cintas azuis. É o que cobre o antigo restaurante Fornos. Dentro, está o conxunto mural que pintou nas paredes do local o artista Urbano Lugrís.

A Xunta de Galicia comprará esas obras, que están en proceso de declaración como Ben de Interese Cultural pola súa calidade e contexto artístico. Para garantir a súa conservación, a intención é trasladalas ao Museo de Belas Artes da cidade herculina.

A Asociación O Mural oponse a ese traslado e considera que a obra só ten sentido no lugar no que foi concibida. Pero van máis alá e alertan do risco inminente que corre a pervivencia deste colorido traballo se segue dentro dun edificio que se está a caer a pedazos.





Un mar de cintas azuis

Por iso, estes días realizaron xunto co colectivo In Nave Civitas unha intervención artística e recrearon o mar de Lugrís no material de obra que rodea o edificio en ruínas. Ten de todo: cintas e teas azuis e mensaxes que reivindican o acceso á beleza. Desde 'Hic Habitat Felicitas' (aquí habita a felicidade) ata 'Se fose de Picasso faríanlles máis caso'.

Trátase, en palabras do voceiro da Asociación O Mural Rodrigo Osorio, de “poñer unha nota de cor nos andamios” e destacar o “perigo que corren os frescos”. Avogan por medidas precisas “de xeito inmediato” para “evitar arruinar a beleza”. De non tomaren as administracións accións inmediatas, advierte, “pode que perdamos os murais de Lugrís para sempre”.

Compra e traslado dos murais de Lugrís

A Xunta adquirirá estes murais de Urbano Lugrís tras exercer o dereito de tanteo na poxa aberta para adquirir o edificio. O seu obxectivo é restauralos e poñelos á disposición da cidadanía, para o que pon sobre a mesa a posibilidade de levalos ao Museo de Belas Artes da Coruña.

O conxunto mural ocupa os pisos baixo e primeiro dos números 25 e 27 da Rúa Olmos. Foi deseñado polo popular pintor coruñés para o Restaurante Fornos, un local que xa existía no século XIX e que forma parte da identidade coruñesa e da súa memoria social.

??? Tal día coma hoxe hai 50 anos falecía o artista Urbano Lugrís



Son doce pezas que representan estampas como a mariña coruñesa, fondos mariños con peixes, algas sirenas ou medusas; motivos mariñeiros como barcos, veleiros, áncoras ou galeóns ou galeóns e panorámicas da cidade, entre outros temas. Nos elementos representados destacan a Torre de Hércules, a antiga Comandancia da Mariña da Coruña ou o Castelo de San Antón.